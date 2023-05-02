طيران الإمارات تستعيد 95% من مستويات ذروة السعة المقعدية

دبي (الاتحاد)

كشف عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عن نجاح الناقلة في استعادة 90% من سعتها المقعدية، مقارنة بمستويات ذروة ما قبل الجائحة ومن المتوقع أن تصل إلى 95% في نهاية السنة المالية الجارية.

وأوضح أن الناقلة تواصل نشر طائرتها العملاقة الإيرباص A380 لخدمة المزيد من الخطوط عبر شبكتها العالمية لمواكبة الزخم في الطلب على السفر بعد الجائحة، مشيراً إلى أن الناقلة تشغل حالياً نحو 85 طائرة من هذا الطراز، ترتفع إلى 90 طائرة في ذروة الطلب خلال فصل الصيف ونحو 95 طائرة بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل.

الطائرة العملاقة

وأضاف، أن عدد محطات الطائرة العملاقة الإيرباص 380 سترتفع من 43 محطة حالياً إلى 50 محطة بنهاية جدول الرحلات الصيفي.

وذكر أن الطلب على السفر لا يزال يسجل مستويات قوية، ونتوقع أن يكون عام 2023 سنة انتعاش أقوى من المستويات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي 2022.

وأشار إلى قوة الطلب على السفر إلى مختلف المحطات ضمن شبكة الناقلة الدولية في قارات العالم الست، لافتاً إلى الأداء القوي للسوق الأميركية وهي حالياً تدرس إضافة المزيد من السعة إلى سوق أميركا الشمالية وغيرها من الأسواق في مختلف أنحاء العالم بالتوازي مع حجم الطلب المتوقع.

أسواق جديدة

ولفت إلى أن هناك أسواقاً جديدة تحت الدراسة بالنسبة لطيران الإمارات، وخصوصاً بالتزامن مع استلامها لأولى الطائرات من طلبيتها لأسطول الإيرباص 350 خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن استلام هذه الطائرات الجديدة ضمن الأسطول يمنح الناقلة المرونة لتشغيل محطات جديدة للمعايير التشغيلية لهذه الطائرة.

الطلب على السفر

أفاد عدنان كاظم بأن الطلب على السفر سيرتفع إلى مستويات كبيرة خلال فصل الصيف، ومن المتوقع أن تبدأ ذروة السفر في نهاية يونيو ويوليو المقبل، حيث نتوقع معدلات إشغال كاملة على جزء كبير من الرحلات الجوية خلال هذه الفترة، ولذلك ننصح بعملية الحجز المبكر.

وأشار إلى الطلب القوي للسفر من وإلى السوق الصينية وخصوصاً مع استئناف الناقلة تشغيل رحلات بعد فتح الصين لحدودها، لافتاً على أن الشركة تشغل نحو 35 رحلة أسبوعية إلى هذه السوق وهي تسجل معدلات إشغال قوية وكاملة.

وقال: نشغل من 1.3 مليون مقعد في الأسبوع من ويستمر هذا الرقم في الارتفاع مع دخول المزيد من الطائرات إلى الخدمة، كما نشغل 3080 رحلة مغادرة على مستوى الشبكة أسبوعياً، أي أكثر من 440 رحلة يومياً للركاب ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.