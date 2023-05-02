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الاقتصادي

100 ألف زائر بحريني للإمارات خلال 2022

عبدالله بن طوق وفاطمة الصيرفي خلال اللقاء (من المصدر)
3 مايو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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بلغ عدد الزوار البحرينيين لدولة الإمارات نحو 100 ألف زائر خلال 2022 بنمو 33% مقارنة بـ 75 ألف زائر في عام 2021، ووصل عدد رحلات الطيران بين الإمارات والبحرين لـ 60 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الوطنية للبلدين.جاء ذلك في إحصائيات خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، على هامش سوق السفر العربي الذي يقام حاليا بدبي. وبحث الجانبان تعزيز التعاون في المجالات والأنشطة السياحية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم التنمية السياحية المستدامة. 
وأكد معالي ابن طوق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تجمعهما علاقات أخوية عميقة وروابط تاريخية وثيقة، وتحرص الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون في المجالات السياحية المتنوعة مع الدول الأشقاء وفتح آفاق جديدة للتعاون البناء، خاصة أن السياحة العربية تتميز بمقومات سياحية فريدة تتنوع ما بين المقومات التراثية والطبيعية والأثرية، وفرص استثمارية واعدة. واطلع معاليه الجانب البحريني، على المؤشرات والنتائج التي حققتها السياحة الإماراتية والتي تؤكد مواصلة نمو القطاع السياحي في الدولة، ومن أبرزها، استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال عام 2022 بزيادة 30% عن عام 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة خلال عام 2022 بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة مع عام 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71% بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة مع تجاوز عدد الغرف الفندقية 200 ألف غرفة.
وتفصيلاً، ناقش معالي ابن طوق مع وزيرة السياحة البحرينية، دعم التعاون الثنائي في تطوير المنتجات السياحية، وتبادل الإحصائيات والبيانات، وتنويع البرامج السياحية والترويجية، بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة القطاع السياحي في البلدين الشقيقين.
واتفق الجانبان على تنسيق العمل المشترك خلال الفترة القادمة فيما يخص اختيار عاصمة السياحة الخليجية، لا سيما أن مملكة البحرين تقدمت مؤخراً بطلب لتصبح عاصمة السياحة الخليجية لعام 2024 إلى جانب مدينة العين الإماراتية، وحرص الجانبان على تبادل الاستفادة والخبرات حول سياحة اليخوت والسياحة البحرية.

الإمارات
البحرين
عبدالله بن طوق
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