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ضاحي خلفان يزور منصة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي

ضاحي خلفان خلال الزيارة (من المصدر)
3 مايو 2023 01:02

دبي (الاتحاد) 

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 زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي.
واطلع معاليه على أبرز الخدمات التي تقدمها منصة شرطة دبي في القطاع السياحي، ومن ذلك، خدمة الشرطة السياحية، وخدمة المفقودات والمعثورات، ومتحف شرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسياح أو بالشركات السياحية في الدولة.
وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز وعي السياح والزوار بالخدمات الأمنية المقدمة لإسعاد هذه الفئة وإثراء تجربتهم السياحية في إمارة دبي. كما زار معاليه جناح دائرة السياحة بدبي، واستقبله هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وزار جناحي طيران الإمارات وطيران فلاي دبي، واستقبله غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، واطلع معاليه على أحدث ما توصل إليه سوق الطيران من وسائل الترفيه وراحة الركاب. رافق معاليه في جولته، اللواء أحمد المقعودي مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار الضباط.

ضاحي خلفان
دبي
شرطة دبي
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