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الاقتصادي

«أتش أم أتش» توقع اتفاقية لإدارة فندق «كورب ينبع»

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
3 مايو 2023 01:02

دبي (الاتحاد)

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وقعت مجموعة «أتش أم أتش- إدارة الضيافة القابضة»، الإماراتية اتفاقية لإدارة فندق «كورب ينبع» في المملكة العربية السعودية، وهو أحدث فندق ضمن محفظة المجموعة المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض سوق السفر العربي 2023.
وقال أحمد الشغدلي، مالك الفندق، ورئيس مجلس الإدارة مجموعة همسات الفجر السعودية، إن اختيار مجموعة «أتش إم أتش» الإماراتية لإدارة فندق كورب ينبع يعكس مدى الثقة التي تحظى بها شركات إدارة الضيافة في الإمارات لدى القطاع الفندقي بالمملكة وتفوقها على العديد من العلامات الفندقية الأخرى. وأوضح أنه من المقرر أن يرحب فندق (كورب ينبع) بالضيوف بحلول نهاية الربع الرابع من العام الجاري 2023. من جهته، قال باتريك أنطاكي، الرئيس التنفيذي للعمليات – إدارة الضيافة القابضة «إتش ام إتش»، إن الفندق سيضع معياراً جديداً للضيافة في ينبع، مشيراً إلى أنه يتطلع للترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم.

مجموعة أتش أم أتش للضيافة
السعودية
سوق السفر العربي
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