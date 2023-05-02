«الاتحاد للطيران» تفوز بثلاث من «جوائز بزنس ترافلر»

دبي (الاتحاد)

فازت الاتحاد للطيران، بجائزة أفضل طاقم للضيافة الجوية للعام الثالث على التوالي، ضمن حفل جوائز بزنس ترافلر المرموق الذي أقيم أمس الأول، في بالازو فيرساتشي بدبي. وفي أعقاب التصويت الذي أجرته مجلة بزنس ترافلر لمنطقة الشرق الأوسط، حصدت الشركة أيضاً جائزتي أفضل شركة طيران للدرجة السياحية وأفضل برنامج للمسافر الدائم لضيف الاتحاد.

لطالما عُرفت طواقم الاتحاد للطيران للضيافة الجوية بالخدمة الأصيلة والمصمّمة خصيصاً لتناسب أذواق الضيوف والمستقاة من التقاليد العريقة وكرم الضيافة الإماراتية، حيث يخضع كافة أفراد الطاقم قبل مباشرة مهامهم على متن الطائرة، لتدريبات مكثفة تضمن تقديم أعلى مستويات السلامة والخدمة وحسن الضيافة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «نتلقى باستمرار إشادات وثناء من قبل ضيوفنا وعملائنا المميزين لقاء الخدمة المتفوقة وحسن الضيافة التي يحصلون عليها أثناء سفرهم مع الاتحاد. وتأتي هذه الجائزة لتكون خير برهان على العمل الجاد والالتزام تجاه تقديم الأفضل، وهو ما تحرص عليه طواقمنا للضيافة الجوية وتسعى دوماً للمضي إلى أبعد من ذلك».

وأضاف: «تعتبر هذه الجوائز أفضل طريقة لتقدير الجهود والاحتفاء بإنجازات كافة العاملين في القطاع، والذين معاً يسهمون في تعزيز السياحة وسفر الأعمال من أجل الصالح العام».