ماليزيا تستقبل 16 مليون سائح دولي في 2023

دبي (الاتحاد)

استقبلت ماليزيا منذ إعادة فتح الحدود الدولية بالكامل أكثر من 10 ملايين سائح خلال العام الماضي، وبلغت العائدات السياحية 28.2 مليار رينغيت ماليزي (23.5 مليار درهم)، متجاوزة بذلك هدفها الأولي البالغ 9.2 مليون سائح دولي، وتستهدف ماليزيا في عام 2023 استقبال 16.1 مليون سائح دولي منهم 300 ألف سائح من غرب آسيا وتحقيق 49.2 مليار رينغيت ماليزي (41.1 مليار درهم) من عائدات السياحة.

وسجلت ماليزيا في عام 2022 نحو 88.534 سائحاً من الشرق الأوسط إلى أراضيها.

تتواصل جهود هيئة السياحة الماليزية في الإعلان عن أنشطتها الترويجية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط من خلال المشاركة مرة أخرى في معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي، حيث يترأس الوفد الماليزي المشارك في الحدث السيد خير الفردوس أكبر خان، نائب وزير السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا.

تهدف البعثة المشاركة في الحدث إلى تعزيز الالتزام بإقامة تعاون سياحي جيد، والانخراط في التعاون في المستقبل والتعاون مع صناعة السفر والسياحة في المنطقة. وقال خير الفردوس أكبر خان، نائب وزير السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا: «تسعى هيئة السياحة الماليزية جاهدةً لجذب واستقطاب المزيد من السياح من الشرق الأوسط إلى ماليزيا، ونحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحقيق هدفنا المتمثل في جعل ماليزيا الوجهة الأولى للمسافرين المسلمين».