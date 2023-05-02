خبراء: الإمارات رائدة عالمياً في جذب شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة

حسام عبدالنبي (دبي)

أجمع مشاركون في قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2023» على ريادة الإمارات ومكانتها العالمية على صعيد عدد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبراءات الاختراع والمواهب والكفاءات البشرية والمؤسسات التعليمية. وأكدوا أن دولة الإمارات وتحديداً دبي في طريقها لأن تصبح النسخة القادمة من «وادي السيليكون»، مشيرين إلى أن دبي تخطو خطى متسارعة لترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للتقنيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي.

وأقيمت قمة «الآلات تستطيع أن ترى»، في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بدعم من جهات حكومية في دولة الإمارات ومؤسسات أكاديمية مثل وزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة الملك فيصل للعلوم والتقنية، ومؤسسة دبي المستقبل.

وجهة جاذبة

وقال ألكسندر خانين، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ومؤسس قمة «الآلات تستطيع أن ترى» إن دولة الإمارات لديها كافة المقومات التي تؤهلها لاحتلال مكانة ريادية على صعيد عدد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبراءات الاختراع والمواهب والكفاءات البشرية والمؤسسات التعليمية، متوقعاً أن تعود التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالنفع على قطاعات عدة بما في ذلك المدن الذكية من خلال تعزيز جودة حياة السكان وخلق مجتمع أكثر سعادة وأماناً، مع انعكاسات أكثر إيجابية على قطاعات الرعاية الصحية واستخدام الروبوتات في الجراحات، والتطبيقات الصناعية والخدمات اللوجستية.

وأكد خانين، أن دبي تخطو خطى متسارعة لترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للتقنيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي، مما يعزز من القناعات بأن دبي ستصبح النسخة القادمة من «وادي السيليكون» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعاً ذلك لعدة أسباب من بينها تمتع دبي بصلات وثيقة مع مختلف أنحاء العالم، ووجود وفرة من المواهب والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمخترعين والمواهب مثل البرنامج الوطني للمبرمجين، والإقامة الذهبية وغيرها من الحوافز الأخرى، فضلاً عن كونها وجهة جاذبة للسكان من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح خانين، أن اختيار دبي لاستضافة القمة يأتي من أجل تأسيس منظومة بيئية متكاملة للخبراء في مجال التكنولوجيا المستقبلية، ومن أجل تعزيز التواصل فيما بين المجتمع المحلي والكفاءات حول العالم، إضافة إلى المساهمة في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة وتمكين الوصول إلى رؤوس الأموال والشركات المساهمة الخاصة والجهات الحكومية.

وعن المقصود بمفهوم «الآلات تستطيع أن ترى» أفاد خانين، بأنه مع دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، أصبح بمقدور الآلات الآن تفسير المعلومات البصرية وفهم العالم بطرق كانت تقتصر سابقاً على الإدراك البشري، لافتاً إلى أنه يجب علينا كمجتمع، تقبّل هذا العصر الجديد من الرؤية الحاسوبية والعمل معاً نحو تعزيز الاستفادة من قدراتها لمنفعة البشرية.

مركز عالمي

ومن جهته، قال شريف البدوي، الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، إن المدن تطمح لتصبح وادي السيليكون المقبل، ولتحقيق ذلك يتعين النظر في العوامل التي تسهم في بناء منظومة بيئية للابتكار، وهي المواهب ورأس المال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والتسويق، مشيراً إلى أن «الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات تلعب أيضاً أدواراً مهمة في إنشاء بيئة مساعدة على الابتكار، وبينما نمضي قدماً في مسيرة التطور، فإن الخطوة التالية التي يتعين التركيز عليها هي بناء المعرفة والقدرات التقنية، التي تمثل المرحلة المقبلة في نمو أي دولة.

وبدوره، أكد خليفة القامة مدير «مختبرات دبي للمستقبل» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا هي المحرك الأكثر أهمية لخلق قيمة للأعمال، من خلال امتلاك بنية تحتية محلية تعمل على تمكين تبني الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أسست منظومة بيئية للذكاء الاصطناعي كخدمة محلية لمساعدة الشركات على تحديث بياناتها، بصرف النظر عن القطاعات التي تنشط بها، سواء كانت الرعاية الصحية أو التعليم أو القطاع الحكومي.

118.6 مليار دولار حجم القطاع عالمياً

قال هاو لي، بروفسور مشارك في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن دولة الإمارات توفر جميع المقومات المطلوبة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى 118.6 مليار دولار بحلول عام 2025.