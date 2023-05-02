«صندوق خليفة» يزود أعضاءه بخدمات بنكية رقمية

أبوظبي (وام)

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع «بنك المارية المحلي»، لتزويد أعضاء الصندوق بمزايا بنكية حصرية.

وتهدف الشراكة إلى دعم رواد أعمال صندوق خليفة من خلال إتاحة وصولهم لخدمات مالية وبنكية آمنة ومريحة، مصممة خصيصاً لتتناسب مع احتياجات مشاريعهم، لتمكينهم من تنمية مشاريعهم وإدارة شؤونهم المالية بفعالية أكبر.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يواصل الصندوق سعيه في استكشاف فرص شراكات جديدة توفر أحدث الحلول رقمية والأدوات التكنولوجية التي من شأنها دعم نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال تسهيل إدارة وتنفيذ عملياتها بفعالية».

وأضافت: «إن هذه الشراكة مع بنك المارية المحلي تسهم في تزويد أعضاء صندوق خليفة بحلول بنكية رقمية مبتكرة، وتوفر لهم فرص لتمويل مشاريعهم وتدعم تطورها وتحسن فعالية عملياتها المالية والبنكية وتجعلها أكثر أماناً. ونتطلع من خلال تعاوننا مع بنك المارية إلى دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم في ازدهار بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتقدمها».

وسيقدم بنك المارية المحلي من خلال شراكته مع صندوق خليفة تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من خلال خطة ضمان تمويل، كما سيوفر مجموعة من المزايا الحصرية لأعضاء الصندوق من ضمنها: السماح بالحد الأدنى من الرصيد لفتح الحساب، كما سيحظى الأعضاء أيضاً بأسعار ورسوم مخفضة، وعمليات معالجة أسرع بحماية أكبر وغيرها من الخدمات.