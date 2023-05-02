«أدنيك» يستضيف 15 فعالية في مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد أجندة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحد مراكز مجموعة أدنيك في شهر مايو الجاري ازدحاماً ملحوظاً بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات، حيث يستضيف أكثر من 15 فعالية كبرى، العديد منها يقام لأول مرة في أبوظبي ودولة الإمارات، وهو ما يعزز مكانته كأكبر مركز للمعارض والمؤتمرات في المنطقة.

وتتماشى هذه الأجندة المزدحمة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات، والتي من المتوقع أن تستقطب الآف الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، مع الجهود التي تقوم بها مجموعة أدنيك لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، ودورها الحيوي في توفير المنصات وجمع الخبرات العالمية للمساهمة في تعزيز نقل وتوطين المعارف لتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في مختلف المجالات.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:«تجسد الأجندة المزدحمة بالفعاليات في شهر مايو دور مجموعة أدنيك في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة، ومساهمتها في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في أبوظبي، من خلال استقطاب سياح الأعمال والترفيه معاً، لتحقيق مردود اقتصادي على أبوظبي. كما يعكس استضافة العديد من الفعاليات في الوقت نفسه مقومات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقدرة مرافقه الاستثنائية وبنيته التحتية المتطورة على استضافة مجموعة فعاليات كبرى في آن واحد، وتؤكد على الكفاءة العالية لفرق عمل المجموعة في تمكين منظمي الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في العالم من تنظيم فعاليات ناجحة ومتميزة تتجاوز تطلعاتهم وكافة الزوار والمشاركين في مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى».