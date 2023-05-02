«أبوظبي للجودة» يجري 92 ألف فحص مخبري

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الربع الأول من العام الجاري91 ألفاً و924 فحصاً مخبرياً على مستوى إمارة أبوظبي شملت مجالات الأغدية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء والبيئة والزراعية وفحوصات أخرى متنوعة.

وقام المختبر بتنفيذ 19 ألفاً و917 فحصاً مخبرياً للأغذية والسوائل و55 ألفاً و544 فحصاً مخبرياً للمياه و10 آلاف و286 فحصاً لمجالات البيئة و3291 فحصاً لمواد البناء والإنشاء و1910 فحوص لزيوت المحركات و720 فحصاً للمحاصيل الزراعية و51 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية.

وسجلت الفحوصات المخبرية للمياه النصيب الأكبر من إجمالي الفحوصات التي نفذها مختبر الفحص المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بنسبة 60.4 % ثم فحوصات الأغذية والسوائل بنسبة 21.6 % وفحوصات البيئة بنسبة 11.2% تلاها على التوالي الفحوصات المخبرية لمواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والزراعة ومستحضرات التجميل وأخيراً الأدوية والمعدات الطبية.

وقال المهندس عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يعمل على تلبية احتياجات الأسواق بدعم الجهات الحكومية والخاصة وتوفير خدمات البنية التحتية للجودة، وضمان سلامة المستهلك في إمارة أبوظبي، بما يعزز من جودة الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وتحقيق الريادة الإقليمية لاندماج أفضل في الاقتصاد العالمي.