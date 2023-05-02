266 مليون درهم أرباح مجموعة «ملتیبلاي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تسجيلها أرباحاً بقيمة 266 مليون درهم باستثناء القيمة العادلة للربح أو الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 241% عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت تدفقات نقدية وصلت إلى 303 ملايين درهم للمجموعة.

وسجلت إيرادات المجموعة 269 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 11.6% على أساس سنوي، وهامش ربح إجمالياً وصل إلى ما يزيد على 50%.

وتعكس هذه الأرقام الأسس القوية وزخم النمو المستمر الذي تشهده جميع أعمال وقطاعات المجموعة. وسجلت قيمة محفظة المجموعة العامة 33 مليار درهم كنتيجة لاستثمارات بقيمة 12.6 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 166%.

وتعد محفظة الاستثمارات المدرجة لمجموعة ملتيبلاي جزءاً أساسياً من قاعدة أصولها، وقد كانت محركاً مهماً للنمو.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، المديرة العامة: «بالتزامن مع إصدار تقرير الأرباح للربع الأول لعام 2023، نواصل العمل في مجموعة ملتيبلاي من خلال الشركات التابعة على تعزيز مكانتنا وموقعنا الريادي، والسعي لتحفيز النمو الذاتي لموارد الشركة، حيث استُهل هذا العام بتنمية استثماراتنا في قطاع الإعلام والاتصال، لتعزيز الأصول على مستوى الدولة في مساحة الإعلام والإعلان الخارجي». وأضافت: «سجلنا تدفقات نقدية بقيمة 303 ملايين درهم، والذي جاء نتيجة للعائد الذي حققه توظيف محفظتنا العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي شكّل عاملاً رئيسياً لمواجهة تقلبات الأسواق، وحالة عدم اليقين والغموض الذي يطال مستقبل الاقتصاد العالمي».