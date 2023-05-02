الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

266 مليون درهم أرباح مجموعة «ملتیبلاي»

266 مليون درهم أرباح مجموعة «ملتیبلاي»
3 مايو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أكثر من 852 ألف مرتاد خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لجامع الشيخ زايد الكبير
«تحدي الإمارات للجولف» تنطلق في «السعديات» بمشاركة عالمية

 أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تسجيلها أرباحاً بقيمة 266 مليون درهم باستثناء القيمة العادلة للربح أو الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 241% عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت تدفقات نقدية وصلت إلى 303 ملايين درهم للمجموعة. 
وسجلت إيرادات المجموعة 269 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 11.6% على أساس سنوي، وهامش ربح إجمالياً وصل إلى ما يزيد على 50%. 
وتعكس هذه الأرقام الأسس القوية وزخم النمو المستمر الذي تشهده جميع أعمال وقطاعات المجموعة. وسجلت قيمة محفظة المجموعة العامة 33 مليار درهم كنتيجة لاستثمارات بقيمة 12.6 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 166%. 
وتعد محفظة الاستثمارات المدرجة لمجموعة ملتيبلاي جزءاً أساسياً من قاعدة أصولها، وقد كانت محركاً مهماً للنمو. 
وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، المديرة العامة: «بالتزامن مع إصدار تقرير الأرباح للربع الأول لعام 2023، نواصل العمل في مجموعة ملتيبلاي من خلال الشركات التابعة على تعزيز مكانتنا وموقعنا الريادي، والسعي لتحفيز النمو الذاتي لموارد الشركة، حيث استُهل هذا العام بتنمية استثماراتنا في قطاع الإعلام والاتصال، لتعزيز الأصول على مستوى الدولة في مساحة الإعلام والإعلان الخارجي». وأضافت: «سجلنا تدفقات نقدية بقيمة 303 ملايين درهم، والذي جاء نتيجة للعائد الذي حققه توظيف محفظتنا العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي شكّل عاملاً رئيسياً لمواجهة تقلبات الأسواق، وحالة عدم اليقين والغموض الذي يطال مستقبل الاقتصاد العالمي». 

مجموعة ملتیبلاي
أبوظبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
الرياضي
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
اليوم 13:18
أكثر من 852 ألف مرتاد خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لجامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
أكثر من 852 ألف مرتاد خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لجامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 13:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©