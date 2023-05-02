أبوظبي تعلن تعيين النجم رانفير سينغ سفيراً للوجهة السياحية

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم، تعيين النجم الهندي رانفير سينغ، سفيراً رسمياً للوجهة السياحية لإلهام الزوار ودعوتهم لاستكشاف مجموعة متنوعة من التجارب الاستثنائية التي يمكن الاستمتاع بها في رحلتهم إلى العاصمة.وفي إطار شراكة لمدة عامين، سيشارك رانفير أبرز المحطات والفعاليات في عطلته، داعياً الزوار الهنود لزيارة أبوظبي والاستمتاع بتجاربها الملهمة ومعالمها السياحية وعروضها الترفيهية وفقاً لاهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية من خلال جدول حافل بالفعاليات، بما في ذلك جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية الأصيلة وتجارب تنبض بالمغامرات والإثارة والترفيه. من ناحية أخرى، يمكن للباحثين عن المغامرة والإثارة الوصول إلى آفاق جديدة من خلال زيارة إحدى المدن الترفيهية العالمية الثلاث في جزيرة ياس، «ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«عالم فيراري أبوظبي». وتتضمن حملة «صيف واحد لا يكفي» أجندة حافلة بالفعاليات المشوقة، بما يجعل الزوار يستمتعون بلحظات لا تنسى هذا الصيف، بما في ذلك عودة جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في مايو، وعرض الترفيه العائلي المميز «بو باترول»، وحفل الفرقة الموسيقية «جنز آن روزز». وقال رانفير سينغ: «يسعدني أن أكون سفير الوجهة السياحية لأبوظبي. لقد كانت من أسعد اللحظات التي استمتعت بها خلف الكاميرا. لقد زرت أبوظبي منذ سنوات، وأشعر وكأنني في بلدي الثاني. أصبح لدي الآن الفرصة لمشاركة أجمل الذكريات مع العالم. في كل مرة كنت أزور فيها أبوظبي، أجد شيئاً جديداً يستحق استكشافه، ودائماً ما كنت أغادر وأنا محمل بذكريات لا حصر لها ورغبة قوية في العودة مرة أخرى. تحظى بالكثير من التجارب الاستثنائية المتنوعة التي يمكن للزوار اكتشافها بأنفسهم ولا يفصلهم عنها سوى رحلة طيران قصيرة مدتها ثلاث ساعات من مومباي، ما يجعل أبوظبي من الوجهات المفضلة لقضاء العطلات ليس في الصيف فحسب بل على مدار العام». من جانبها، قالت نوف البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعداء بتعيين النجم رانفير سينغ سفيراً لوجهتنا السياحية في السوق الهندي. ويجسد رانفير، بحيويته وشغفه بالسفر والاستكشاف، كل ما تقدمه أبوظبي من تجارب استثنائية ومتنوعة تُلبي تطلعات الجميع، وتدعوهم للاستمتاع بها وفقاً لاهتماماتهم الشخصية. ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى مشاركة حب رانفير لأبوظبي مع الهند والعالم، بالتزامن مع تسليط الضوء على العروض الفريدة والمذهلة في وجهتنا، من أنشطتها الترفيهية والعائلية وتراثها العريق وثقافتها الأصيلة إلى المغامرات ومعالمها الطبيعية الخلابة. ونتطلع إلى تعاون مثمر مع رانفير على مدار العامين المقبلين، بينما نواصل ابتكار وتوفير تجارب لا تُنسى لزوارنا».