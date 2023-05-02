«شروق» تستعرض إنجازاتها في سوق السفر العربي

دبي (الاتحاد) كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، خلال مشاركتها السادسة عشرة في «سوق السفر العربي 2023»، مستجدات عدد من مشروعاتها البيئية والمستدامة التي تقدم تجارب استثنائية وتجذب السياح والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، سواء في الضيافة الفاخرة الصديقة للبيئة، أو التجارب الثقافية التفاعلية، أو الإقامة وسط البيئة الطبيعية. وفي إطار شعار «سوق السفر العربي 2023»: «العمل نحو تحقيق الوصول إلى صافي الصفر»، لفتت منصة «شروق» انتباه الزوار بمجموعة من العروض التقديمية على شاشاتها التفاعلية التي تبرز المشروعات التي تنفذها، وغيرها من المبادرات الرئيسية والمستقبلية، التي تتوافق مع رؤية الهيئة لقطاع السياحة البيئية والمستدامة. وحظي الزوار بفرصة التواصل والتفاعل مع ممثلي «شروق» في منصتها رقم ME2250 بالقاعة الثانية، ضمن جناح إمارة الشارقة الذي أشرفت على تنظيمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، حيث تعرفوا على الرؤى والأهداف والتوجهات التي تتبناها الهيئة، إضافة إلى المزايا والخدمات التي تقدمها، وجهودها الرامية لتطوير مشاريع بيئية ومستدامة، وتقديم تجارب سفر وسياحة فريدة. وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تعكس مشاريعنا التي نستعرضها في هذا الحدث الإقليمي الكبير تنوع وفرادة الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة، وبشكل خاص في قطاع السفر والسياحة، حيث يتجسد التزامنا المتواصل بالاستدامة في محفظة مشاريعنا التي تهدف إلى دفع عجلة النمو والتطوير المستدام في المنطقة، في إطار التزامنا برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت 2023 (عام الاستدامة)، وانطلاقاً من إيماننا بأن هذه المشاريع ستلبي تطلعات المسافرين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الشارقة ودولة الإمارات، بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة». وتضمَّن مشروع «واحة البداير من مسك» توسعة جديدة تشتمل على 15 خيمة فاخرة تتألف من غرفة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم وصالة مجهزة بمسبح خاص لكل خيمة، ومن المتوقع افتتاحها في الربع الثالث من العام الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الخيام الفاخرة إلى 25 خيمة، ويقدم المنتجع الذي يقع في قلب صحراء البداير في الشارقة كل وسائل الرفاهية الحديثة للزائرين، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة التي تحمي البيئة المحيطة.