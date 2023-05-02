دولة عربية.. أكبر مستثمر في العالم بقطاع السياحة

دبي (الاتحاد) - تعرض 67 جهة ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة المشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي، أكثر من 500 باقة ومنتج سياحي.

كما يقدم الجناح عروضاً تفاعلية ورقمية يتعايش من خلالها زوار الجناح مع تاريخ وحاضر وطموحات المملكة، ووجهاتها الفريدة ومعالمها البارزة، والرقصات والنكهات والعمارة والأزياء التي ترسخ العمق والتنوع الثقافي، كما تفاعل الزوار بشكل كبير مع المقهى السعودي والنكهات السعودية المميزة.

وقال فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: «السعودية اليوم هي المستثمر الأول عالمياً في مجال السياحة، ووجهة أولى ومثالية لكبار المستثمرين في قطاع السياحة من كل أنحاء العالم، والمملكة الآن تمضي قدماً في رحلتها الواثقة مع مزيد من التفوق والأرقام القياسية والمنجزات، حيث تجاوزت أعداد الزوار القادمين إلى المملكة لأغراض السياحة والعمرة والأعمال، في الربع الأول لهذا العام، ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام المنصرم، كما كُسرت الأرقام القياسية في حضور الفعاليات العالمية والنوعية المقامة سنوياً مثل موسم الرياض وموسم جدة والفورمولا1 والمدل بيست، وغيرها. ونحن هنا اليوم لإلهام شركائنا ودعوتهم ليكونوا جزءاً من قصة نجاح السياحة السعودية، حيث نستهدف إبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية».

وأضاف: «لم تعد مشاريعنا حبراً على ورق، بل واقعاً ملموساً حيث تفتتح المملكة أول فنادق مشروع البحر الأحمر الفاخرة خلال العام الحالي، كما يمكن للسياح مصافحة 300 عام من تاريخ المملكة العريق وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق، عبر المباني والشوارع العتيقة في الدرعية التاريخية، موطن التاريخ والتراث والثقافة الأصيلة».وكانت السياحة السعودية قد حققت نجاحات متتالية، حيث سجلت نمواً متسارعاً وصل إلى 121% مقارنة بمعدلات نمو السياحة الدولية في فترة ما قبل الجائحة، كما حققت المملكة 93.5 مليون زيارة في عام 2022، وتعتبر المملكة اليوم أكبر مستثمر في السياحة على مستوى العالم، بتخصيص أكثر من 550 مليار دولار لمشاريع كبرى ووجهات جديدة يتم افتتاحها بحلول عام 2030.