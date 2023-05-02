البحرين تشارك في سوق السفر العربي بدبي

دبي (الاتحاد) شاركت وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي انطلقت أعماله في دبي ويستمر حتى الرابع من مايو 2023، تحت شعار «الوصول إلى انبعاثات صفرية»، ويشارك فيه قادة صناعة السفر العالمية وصناع القرار وخبراء الصناعة من 150 دولة، وبحضور متحدثين بارزين من المنطقة والعالم. وشاركت وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في هذا المعرض ضمن جناح وطني لمملكة البحرين ضم 23 شركة بحرينية عارضة هي الناقلة الوطنية «طيران الخليج»، وفندق ريتز كارلتون البحرين، ومنتجع لاجونا بيتش، وفندق هيلتون جاردن إن خليج البحرين، ومنتجع نوفوتيل الدانة، وفندق فورسيزونز خليج البحرين، وفندق دبلومات راديسون، وشركة ابن فرناس للسياحة والسفر، وفيزيت بحرين، وغيرها، إلى جوار 2000 شركة عارضة من أبرز الفنادق وشركات إدارة الوجهات السياحية ومنظمي الرحلات وشركات الطيران حول العالم. وضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض، شاركت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بالبحرين في ندوة حوارية وزارية بعنوان «مستقبل السفر في دول مجلس التعاون»، حيث تطرقت إلى أهمية الترويج المشترك بين دول مجلس التعاون كوجهة سياحية واحدة لاستقطاب عوائد سياحية عالية واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الدوليين. كما سلطت الصيرفي الضوء على الأداء غير المسبوق الذي سجله القطاع السياحي في مملكة البحرين خلال العام 2022، إضافة إلى ما يشهده القطاع من تقدم ومشروعات كبرى على رأسها مركز البحرين العالمي للمعارض، وأفق الاستثمار في هذا القطاع، وجهود الترويج له إقليمياً وعالمياً. وأكدت وزيرة السياحة أن المشاركة البحرينية في سوق السفر العربي 2023 تأتي في إطار حرص الوزارة على استثمار الفعاليات السياحية الإقليمية والدولية الكبرى في الترويج لقطاع السفر والسياحة في مملكة البحرين، وجذب المزيد من السياح للبحرين من الدول المصدرة للسياح حول العالم، لمواصلة تحقيق أهداف استراتيجية السياحية 2022 – 2026. وأضافت الصيرفي أن هذا المعرض يعتبر واحداً من أكبر معارض السياحة والسفر في العالم، حيث يعرض اتجاهات تطور صناعة السفر، ويوفر فرصاً مواتية للأعمال ذات الصلة بقطاع السفر، مؤكدة أن وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لضمان أقصى نجاح ممكن من المشاركة البحرينية في هذا الحدث العالمي، وعقد المزيد من الشراكات للوصول إلى المزيد من الأسواق السياحية. وسجلت الجهات البحرينية المشاركة حضوراً مميزاً ولافتاً في المعرض، حيث استقبل الجناح البحريني زواراً من جميع أنحاء العالم، تم إطلاعهم على أحدث التطورات المستدامة لمنشآت القطاع السياحي البحريني، مع معلومات حول خدماتها وخططها لترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي رائد في مجال «السياحة الخضراء» وكوجهة سياحية مستدامة، من خلال مشاريع وخطط شركات القطاع السياحي التي تجمع بين الحفاظ على جودة تجارب السياح والحفاظ على البيئة. كما عقد القائمون على المنشآت السياحية البحرينية المشاركة في الحدث اجتماعات عمل مع نظرائهم في المنطقة والعالم، جرى خلالها استعراض فرص التعاون المشترك في تطوير أعمال السفر والسياحة، إلى جانب استعراض الخطوات العملية التي تتخذها المنشآت السياحية البحرينية لرسم مستقبل السياحة المستدامة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة عن أفضل ممارسات قطاع السفر والسياحة. وتعمل الشركات البحرينية السياحية من خلال هذه المشاركة على تأكيد التزامها بدعم الجهود الدولية المتعلقة بتطوير صناعة السياحة على مستوى العالم وتحقيقها لصافي انبعاثات صفرية، إضافةً إلى تطوير الروابط مع الدول والمنظمات والشركات والمنشآت السياحية حول العالم لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والسفر على المستويين الإقليمي والدولي.