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«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية تصدير مع «توتال»

«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية تصدير مع «توتال»
2 مايو 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرمت «أدنوك للغاز» بي إل سي، اتفاقية لتوريد الغاز لمدة ثلاث سنوات مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز»، شركة الطاقة المتعددة الفرنسية، تقوم بموجبها «أدنوك للغاز» بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم. وتؤكد هذه الاتفاقية مكانة «أدنوك للغاز» كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما ترسخ مكانة «توتال إنرجيز» كشريك استراتيجي في سوق الغاز الطبيعي المسال.
تتراوح قيمة الاتفاقية بين مليار دولار (3.67 مليار درهم) و1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) في ظل ظروف أسعار السوق الحالية.
وبموجب شروط الاتفاقية تقوم «أدنوك للغاز»، بتزويد «توتال إنرجيز»، من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة» التابعة للأخيرة، الغاز الطبيعي المسال وتسليمه إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم.
وتعكس هذه الاتفاقية قدرات «أدنوك للغاز» على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، والذي يلعب دوراً محورياً خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالعقد في عام 2023 ويستمر حتى عام 2025، مما يعزز مكانة الشركتين كلاعبين رئيسيين في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.
توفير إمدادات موثوقة وآمنة بأسعار تنافسية
قال أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: «تمثل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال المبرمة مع «توتال إنرجيز» تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعديد من شركات الطاقة العالمية الرائدة. كما تعكس هذه الاتفاقية التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها من خلال توفير إمدادات موثوقة وآمنة بأسعار مرنة وتنافسية. نحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركائنا في توتال إنرجيز الذين يشاركوننا الالتزام بتحقيق الاستدامة وحماية البيئة».
وتتمتع «توتال إنرجيز» بحضور يمتد لسنوات طويلة، وذلك من خلال عملها في الدولة لأكثر من 80 عاماً.
من جانبه، قال ثوماس ماوريس نائب رئيس أول للغاز الطبيعي المسال في شركة توتال إنرجيز: «يسعدنا توقيع هذا العقد الذي يمتد لثلاث سنوات مع شريكنا الاستراتيجي، وتسهم هذه الأحجام الإضافية التي يوفرها هذه العقد في تعزيز وتوسعة محفظة أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، ودعم قدرتنا على إمداد الأسواق الآسيوية، وتحقيق طموحنا في أن نكون الشريك المفضل لعملاء الشركة خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة».

أدنوك للغاز
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