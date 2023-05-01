«فلاي دبي» تدرس إبرام طلبية شراء طائرات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي عن دراسة الناقلة إبرام طلبية جديدة لشراء طائرات ذات الممر الواحد، قبل نهاية العام الجاري، لمواكبة نمو المتزايد في الطلب على السفر من وإلى دبي.

وأوضح الغيث، في تصريحات صحفية المحلية خلال مشاركة فلاي دبي في معرض سوق السفر العربي، أن جميع الخيارات مفتوحة لتحديد طراز الطائرات والشركات المصنعة، لافتاً إلى وجود مفاوضات مع مصنعي الطائرات للوقوف على الفرص المتاحة لشراء طائرات جديدة، وأن اختيار وقت ونوعية هذه الطلبية يخضع لظروف السوق.

وتشغل فلاي دبي حالياً أسطول كامل يصل إلى نحو 80 طائرة من طائرات بوينج 737، وكانت قد وقعت في معرض دبي للطيران في عام 2017 طلبية ضخمة لشراء 225 طائرة من طراز 737 ماكس لدعم نمو أسطولها.

وتوقع الغيث أن تسجل الناقلة أداءً قوياً خلال العام الجاري في ظل زخم النشاط السياحي وتنامي الطلب على السفر من والى دبي، مشيراً إلى أن بيانات الأداء التشغيلي خلال الربع الأول تؤكد أن الناقلة تسير نحو تسجيل أرباح قياسية مع نهاية العام الجاري.

وقال الغيث إن الناقلة تحافظ على جدول استلام الطائرات المتوقع أن يصل إلى 17 طائرة مع نهاية العام الجاري، وتستهدف الناقلة تشغيل 90 طائرة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن إجمالي أسطول فلاي دبي يصل حالياً إلى 76 طائرة منها 30 طائرة بوينج 800-737 من الجيل الجديد و43 بوينج 737 ماكس 8 و3 بوينج 737 ماكس 9.

واستبعد الغيث أثر جدول تسليم فلاي دبي لطائراتها من طراز 737 ماكس نتيجة قيام شركة بوينج بوقف تسليم بعض طائراتها بسبب مشكلة في قطع غيار المورد الذي يصنع هياكل العديد من طائرات بوينج، مشيراً إلى أن عدد الطائرات المتوقع استلامه خلال العام الجاري لن يتأثر لكن قد يتأخر استلام بعض الطائرات بشكل بسيط.

وقال غيث الغيث إن فلاي دبي تدرس استئجار طائرات جدية خلال الشهور المقبلة لمواكبة نمو الطلب على السفر، مشيراً إلى أن أساس نجاح فلاي دبي يكمن في تميزها في تلبية احتياجات عملائها من المسافرين سواء للعمل أو السياحة.

وقال الغيث إن النسبة الأكبر من المسافرين عبر فلاي دبي خلال الفترة المقبلة كانت وجهتها النهائية دبي وبنسبة 70% لكن بعد الشراكة مع طيران الإمارات ارتفعت بنسبة كبير أعداد مسافرين الترانزيت.

وعن الأداء التشغيلي للناقلة، قال الغيث إن أسطول فلاي دبي حالياً يصل إلى 76 طائرة تطير إلى 120 وجهة في 52 دولة حول العالم، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الجاري إضافة 12 وجهة جديدة.