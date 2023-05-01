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الاقتصادي

«جميرا» تخطط للتوسع إقليمياً وعالمياً

كاترينا جيانوكا خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: حسن الرئيسي)
2 مايو 2023 00:55

دبي (الاتحاد)

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كشفت كاترينا جيانوكا، الرئيسة التنفيذية الجديدة لمجموعة جميرا، عن خطط المجموعة للتوسع عالمياً وإقليمياً خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في الأسواق الأوروبية والأميركية، وتعزيز نمو العلامة التجارية للمجموعة في الأسواق القائمة.
وأوضحت جيانوكا خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض «سوق السفر العربي»، أن مجموعة جميرا، التابعة لدبي القابضة، تستهدف الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية التي تتماشى مع قيم علامتها التجارية الجديدة للضيافة الفاخرة، وذلك بعد تخصيص رأس المال لتنمية محفظتها من الأصول وتطوير ممتلكاتها الحالية. 
وأكدت أن المجموعة لا تخطط حالياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام في أسواق الأسهم، مشيرة إلى أن خطة الـ 5 سنوات ستحدد المتطلبات التمويلية، وسيتم بحث أفضل خيارات الدين المناسبة لتمويل التوسعات ضمن التكاليف المناسبة.
أداء قوي خلال الربع الأول
قالت كاترينا جيانوكا إن قارات أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية تعد من أهم الوجهات لمجموعة جميرا، حيث وضعت خططاً لتوسيع حضورها في المدن الأوروبية الكبرى والوجهات السياحية الرئيسة، منها عملية الاستحواذ على فندق «لو ريتشموند» في جنيف، أول فندق لشركة الضيافة الفاخرة في سويسرا، ويعزز الفندق، الذي يعاد افتتاحه بحلة جديدة في العام 2025، من فنادق ومنتجعات جميرا في أوروبا التي تشمل عدداً من الفنادق في لندن بالمملكة المتحدة، وكابري بإيطاليا، ومايوركا بإسبانيا. وكشفت عن دخول مجموعة جميرا سوق المملكة العربية السعودية هذا العام من خلال فندق «جبل عمر جميرا» في مدينة مكة المكرّمة، كما تقترب المجموعة من إنجاز المراحل النهائية في مشروع «جميرا مرسى العرب» المرتقب في دبي، والذي يُتوقع أن يرسي معايير جديدة للضيافة الفاخرة للعلامة التجارية.  وتعتزم المجموعة أيضاً افتتاح منتجع «جميرا البحر الأحمر» في العام 2024، ضمن أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم في المملكة العربية السعودية على ساحلها الغربي. ويضم المنتجع 180 وحدة فندقية وقد تم تصميمه ليكون مركزاً للاسترخاء وتعزيز الصحة النفسية. وأوضحت أن الأشهر الـ12 المقبلة تشهد افتتاح فندق ومنتجع مرسى العرب الفاخر بالقرب من برج العرب، والذي يضم 386 غرفة وجناحاً و19 مطعماً ومقهى إلى جانب مرسى يتسع لـ 82 يختاً، مشيرة إلى أن الفندق يضم 9 فلل فاخرة تم بيعها جميعاً، كما يوفر 16 وحدة متاحة للبيع تم بيع نسبة كبيرة منها بالفعل. وأوضحت أن مجموعة جميرا سجلت العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً عبر جميع فنادقها في دبي بدفع من تنامي الحركة السياحية الدولية التي تستقطبها الإمارة وما حققته من أداء استثنائي خلال العام 2022، كما عززت المجموعة من حصتها السوقية محلياً خلال الربع الأول من العام الجاري وحققت عوائد على الغرف المتوافرة بمستويات فاقت المنافسين.

دبي
الإمارات
جميرا
مجموعة جميرا
سوق السفر العربي
معرض سوق السفر العربي
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