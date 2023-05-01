«الاتحاد للطيران» تتسلم 3 طائرات «بوينج 787 دريملاينر»

أبوظبي (الاتحاد)

تتسلم الاتحاد ثلاث طائرات جديدة من طراز بوينج 787 دريملاينر في الربع الثالث من العام الجاري، حسب بيان للشركة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي بدبي. وكشفت الشركة عن الأثاث الداخلي الجديد لطائراتها طراز بوينج 787 دريملاينر، والتي تنضم إلى أسطولها المكون من 39 طائرة دريملاينر، في الربع الثالث من هذا العام. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: «يأتي الديكور والأثاث الجديد لطراز بوينج 787 دريملاينر ليعزز الراحة التي تمنحها مقصوراتنا الحائزة على الجوائز والمعروفة بتميزها على مستوى القطاع. حيث ترتقي تجربة درجة الأعمال التي نوفرها لضيوفنا نحو آفاق جديدة مع استوديو درجة الأعمال الذي أطلقناه على طائرات إيرباص A350-1000 العام الماضي».

وتتميز مقصورة درجة الأعمال بأثاث الاتحاد الداخلي الفريد والأنيق، مع نسخة معدّلة من مقاعد إيلمنتس/Elements، المصنعة من قبل كولنز. وتعدّ الاتحاد شركة الطيران الأولى في العالم التي توفر مقاعد إيلمنتس على طائرات بوينغ 787.

وتتيح المقاعد الجديدة للضيوف بيئة مريحة ورحبة مع الخصوصية الإضافية بفضل الأبواب الخاصة بكل مقعد. وتم رفع سقف المقصورة تماشياً مع نموذج طائرات إيرباص A350، لمنح الضيوف مزيداً من الخصوصية.

وتتمتع كل من مقاعد مقصورة درجة الأعمال البالغ عددها 32 مقعداً بوصول مباشر إلى الممرات، حيث جاء تصميم المقصورة وفق نظام 1-2-1 لمزيد من الراحة، والسهولة والخصوصية، سواء كان الضيف يسافر وحيداً أم مع مرافقين. ويمكن للمقعد التحول إلى سرير منبسط بالكامل بطول 78 بوصة. ويضم كل جناح شاشة عرض بحجم 17.3 بوصة، وسماعات بخاصية البلوتوث، ومنافذ متعددة لشحن الأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن خاصية الشحن اللاسلكية.