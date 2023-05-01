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«الاتحاد للشحن» توسع شبكة رحلاتها إلى الصين

«الاتحاد للشحن» توسع شبكة رحلاتها إلى الصين
2 مايو 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة «الاتحاد للطيران» توسيع شبكة رحلاتها إلى الصين بإضافة وجهة رابعة وتسيير رحلات أسبوعية إلى مطار ووهان تيانهي الدولي. وتسير الشركة حالياً خمس رحلات جوية أسبوعياً إلى شنغهاي وبكين داشينغ وجوانزو، وتعتزم تسيير رحلتي شحن إضافيتين أسبوعياً بين أبوظبي ومدينة ووهان ليصل العدد الإجمالي إلى عشر رحلات إلى الصين مع زيادة سعة شحن الأسبوعية إلى مقاطعة هوبي بمعدل 100 طن. وترفع الخطوة الجديدة إجمالي سعة الشحن لرحلات الشركة إلى الصين لتصل إلى 1.000 طن أسبوعياً، بما فيها 850 طناً من شنغهاي في ثماني رحلات شحن أسبوعية ورحلتين للركاب. وتمنح الرحلات الجديدة بين أبوظبي ووهان شركاء وعملاء الاتحاد للشحن وصولاً إلى 25 وجهة صينية محلية، ومنها شنجن ودونجوان وهانجتشو وتشنجدو ونانجينغ، بالاستفادة من شبكة خدمات النقل البري بالشاحنات التابعة لخطوط إس إف الجوية، مما يعزز عمليات شركة الاتحاد للشحن ويوسع شبكتها في المنطقة.
وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والعلاقات الحكومية في دولة الإمارات: «يشكل بدء تسيير رحلات (الاتحاد للشحن) إلى ووهان خطوة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع عمليات الشركة في المنطقة وتمكين العملاء من الوصول إلى المزيد من الأسواق الضخمة.. كما تعزز هذه الخطوة العلاقة بين دولة الإمارات والصين، وتؤكد مكانة أبوظبي الرائدة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً ورئيساً».

الاتحاد للشحن
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