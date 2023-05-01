فنادق أبوظبي تتجاوز مستويات إشغال ما قبل «الجائحة»

يوسف العربي (دبي)

تجاوزت فنادق أبوظبي تحديات جائحة «كورونا»، وحققت نسب إشغال تفوق 80% خلال الموسم السياحي الحالي، وفق عاملين بالقطاع، توقعوا أن تشهد نسب الإشغال الفندقي زيادة ملحوظة خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي.

وأرجع هؤلاء ارتفاع نسبة الإشغال في أبوظبي إلى الأنشطة الترويجية لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وافتتاح العديد من المعالم السياحية الجديدة وزخم حركة الطيران والأنشطة الاقتصادية.

وأكدوا، خلال مشاركتهم في سوق السفر العربي بدبي، أمس، أن مكونات الجذب السياحي في أبوظبي بما تتضمنه من وجهات ومعالم لا يتوافر في أسواق أخرى، ما يضمن استقطاب الزوار من مختلف القارات في ظل التوجه نحو تقديم منتج سياحي متكامل. وأشاروا إلى أن أهم أنواع السياحة في أبوظبي سياحة الترفيه، لاسيما في جزيرة ياس، مشيرين إلى نمو مساهمة أسواق الهند وأميركا اللاتينية وألمانيا في المكون السياحي خلال الفترة الحالية.

استقبلت إمارة أبوظبي نحو 18 مليون زائر العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13% مقارنة بعام 2021، كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70%، أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67% للفترة نفسها.

وجهات متكاملة

وقال محمد صدقي، مدير عام «سيتي سيزنز- الحمرا»: إن فنادق أبوظبي تجاوزت تحديات «كورونا»، وحققت نسب إشغال تفوق 80% خلال الموسم السياحي الحالي، وهي النسب التي تتعدى ما تم تسجيله خلال عام 2019. وعزا صدقي، ارتفاع نسبة الإشغال في أبوظبي إلى الأنشطة الترويجية لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي واستئناف حركة الطيران والأنشطة الاقتصادية مع إلغاء مختلف القيود الاحترازية.

وأشار إلى أن الإمارة استقبلت ما مجموعه 18 مليون زائر العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13% مقارنة بعام 2021 وبلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70%، أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67% للفترة نفسها وفق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. ونوه بأنه في ظل الإعلان عن استهداف الإمارة لاستقبال أكثر من 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023 تتجه الفنادق لزيادة نسب الإشغال. ولفت إلى أن مكونات الجذب السياحي في أبوظبي بما تتضمنه من وجهات ومعالم لا يتوافر في أسواق مماثلة، ما يضمن استقطاب الزوار من مختلف القارات في ظل التوجه نحو تقديم منتج سياحي متكامل.

وأضاف أنه من أهم أنواع السياحة في أبوظبي سياحة الترفيه لاسيما في جزيرة ياس، مشيراً إلى أن السوق الهندية والبريطانية والصينية والإسرائيلية من أكثر الأسواق الوافدة للقطاع الفندقي في الإمارة في الوقت الراهن.

أسواق جديدة

من جانبه، قال فيسكو بالتيك، مدير مبيعات رويال ميريديان أبوظبي: إن نسب الإشغال في الفنادق ستشهد زيادة ملحوظة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تكون هذه النسب إيجابية للغاية خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي.

وتوقع بالتيك، أن تتجاوز نسبة الإشغال أكثر من 75% لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، مرجعاً ذلك إلى الأجندة الحافلة بالفعاليات الترفيهية في الإمارة

وأشار إلى نمو السوق الروسية وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، كما تشهد السوق المحلية إقبالاً متزايداً من السياح الصينيين. ولفت إلى أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في السياحة القادمة من السوق الإسرائيلية.

ووفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، استقبلت فنادق أبوظبي العام الماضي 4.1 مليون نزيل بنمو 24% مقارنة بعام 2021، فيما سجلت متوسط إشغال 70% بنمو 0.2%. وبلغ إجمالي الإيرادات الفندقية العام الماضي 5.4 مليار درهم، بنمو 23% مقارنة بعام 2021 وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 373 درهماً بنمو 19%.

واستحوذت السياحة الداخلية على النسبة الأكبر من النزلاء بحصة 29%، حيث استقبلت فنادق أبوظبي 1.18 مليون نزيل من السوق المحلية.

وقال كمال الزياتي، مدير عام فندق شاطئ الراحة أبوظبي: إن الفترة الماضية من الموسم السياحي الحالي شهدت طفرة ملحوظة نتيجة الزخم بأجندة الفعاليات المتنوعة في قطاعات الأعمال والثقافة.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال خلال الموسم السياحي الحالي بلغت 80%، وهي المستويات التي تتجاوز ما قبل كورونا.

وأضاف إلى أن افتتاح العديد من المعالم في أبوظبي مؤخراً يعزز نسب الإشغال، لافتاً إلى نمو السوق الهندية وأميركا اللاتينية وألمانيا.

موسم قوي

قال أسامة شروف رئيس القسم التجاري والتطوير لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة: إن نسب الإشغال في فنادق المجموعة تصل حالياً إلى 85% في أبوظبي ودبي و70% في رأس الخيمة.

وأشار إلى أنه مع بداية العطلة المدرسية ستكون نسب الإشغال في فنادق المجموعة في أبوظبي مرشحة للاستقرار عند مستوى 80%، بينما تصل هذه النسب في رأس الخيمة إلى 85%.

وعزا شروف ارتفاع نسب الإشغال في فنادق أبوظبي للاتفاقيات الثنائية مع الشركات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى العروض التي يتم تقديمها خلال فترة الصيف والتي تشمل الفترات طويلة الأمد، بالإضافة إلى أن أبوظبي معروفة باستقطاب العائلات من منطقة الخليج.

ولفت إلى أن افتتاح أبوظبي للعديد من الوجهات السياحية الجديدة يدعم الإشغال الفندقي، منوهاً بطرح عروض متكاملة تشمل الإقامة في الفندق والمرح في جزيرة ياس أو زيارة قصر الحصن للتعريف بالمعالم السياحية للإمارة.

وفيما يتعلق بالأسواق السياحية الرئيسة الدولية المصدرة للسياح لأبوظبي، قال: إن الهند وروسيا وبريطانيا بالإضافة إلى دول الخليج من أهم الأسواق الحالية.