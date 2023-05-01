شرطة دبي تدشن سيارة كهربائية

دبي (الاتحاد)

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة النابودة للسيارات، سيارة «أودي RS e-tron GT الكهربائية»، خلال معرض سوق السفر العربي، والذي تستعرض فيه شرطة دبي عبر منصتها في مركز دبي التجاري العالمي، 12 خدمة ومهمة تقدمها للسياح والزوار، لإثراء تجربتهم السياحية في الإمارة. وشهد تدشين السيارة الكهربائية، اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وجمعة النابودة، المدير المساعد وعضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والعميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، ورنا قيامه، مدير الإعلانات في شركة نابودة للسيارات، وغوراف مودغيل، مدير مبيعات في الشركة. وأكد اللواء جمال سالم الجلاف أن شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على رفد أسطول الدوريات الأمنية السياحية بأحدث طرز الدوريات الفارهة، والتي تعزز من التواجد الأمني للشرطة السياحية، وتكون حلقة الوصل بين الشرطة والسياح والزوار، وأفراد الجمهور عامة، مؤكداً أن دورية «أودي RS e-tron GT الكهربائية»، تدعم التوجه الحكومي والعالمي نحو تعزيز أطر الاستدامة. بدوره، أوضح العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية: تدشين سيارة «أودي RS e-tron GT» الكهربائية، التي تعد ثاني سيارة كهربائية بالكامل صديقة للبيئة.