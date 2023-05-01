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الاقتصادي

22 مليار درهم استثمارات «ميرال»

22 مليار درهم استثمارات «ميرال»
2 مايو 2023 00:55

أبوظبي (وام) 

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قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، إن حجم استثمارات الشركة ناهز 22 مليار درهم لتطوير معالم سياحية وتقديم تجارب ترفيهية في أبوظبي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كإحدى الوجهات الرائدة عالمياً في مجال السياحة ويدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأضاف الزعابي، أن «ميرال» قامت خلال العقد الأول من تأسيسها باستثمار أكثر من 9 مليارات درهم في جزيرة ياس وتم توظيف الاستثمارات بالشراكة مع علامات تجارية عالمية، لتطوير عدد من أشهر المعالم السياحية في الدولة وتقديم تجارب ترفيهية شملت «كلايم» وعالم وارنر براذرز أبوظبي.
وأوضح أن الشركة أعلنت مؤخراً عن استثمارات بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم في مجموعة من مشاريع قيد الإنشاء في جزيرة ياس وباقي أنحاء أبوظبي، ومنها تطوير وجهات ثقافية مثل متحف التاريخ الطبيعي و«تيم لاب فينومينا» في أبوظبي، واللذين نقوم بتطويرهم بالشراكة مع دائرة السياحة والثقافة أبوظبي.
وأشار إلى أن مشاريع المجموعة ومبادراتها في العقد القادم تركز على الالتزام بتنمية قطاع السياحة في العاصمة بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030، وذلك من خلال تقديم العديد من معالم الجذب العالمية والفعاليات الترفيهية، وذلك بالتزامن مع تعافي قطاع السياحة والسفر بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة التي تشهدها العاصمة في أعداد الزوار.

ميرال
شركة ميرال
الإمارات
محمد عبد الله الزعابي
أبوظبي
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