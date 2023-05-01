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«أبوظبي للجودة» ينفذ عمليات تفتيش على 24 ألف منتج

«أبوظبي للجودة» ينفذ عمليات تفتيش على 24 ألف منتج
2 مايو 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد) 

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نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عمليات تفتيش وتدقيق خلال الربع الأول من العام الجاري شملت 26 ألفاً و214 منتجاً في أسواق ومنافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي، منها 24 ألفاً و91 منتجاً خلال زيارات التفتيش الميداني و2123 منتجاً عبر منصات البيع الإلكترونية. 
جاء ذلك في تقرير مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين بالمجلس للربع الأول من عام 2023، وأوضح أن إجمالي أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها في أسواق الإمارة بلغ 4 آلاف و896 أداة قياس، فيما بلغ عدد العبوات التي تم التحقق منها في المصانع والأسواق 312 عبوة بإجمالي 7800 سلعة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، قام خلال زيارات التفتيش بسحب منتجين من أسواق الإمارة، وهي من المنتجات المسحوبة دولياً، فيما تم تصحيح 3 منتجات أخرى بإجمالي 1456 سلعة.
وأكد خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الأسواق والمستهلكين بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرص المجلس على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي، من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس.
وأوضح خلف المزروعي أن نتائج مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس مدى حرص والتزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على ضمان تحقيق التجارة العادلة في الإمارة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، بما يمكن المجلس من القيام بدوره الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات، وخلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.
الضبطية القضائية لـ 8 مفتشين
أفاد التقرير بأن 8 من مفتشي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تسلموا شهادة مأمور الضبطية القضائية الصادرة عن أكاديمية التدريب القضائي التابعة لدائرة القضاء أبوظبي فيما تم تجديد صفة مأمور الضبطية القضائية لحوالي 18 مفتشاً آخرين بالمجلس، وذلك بعد اجتيازهم ولمدة شهرين برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية وفق القواعد المحددة لهذا الشأن. وفي إطار خطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ برامج الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً نفذ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين حملة تفتيش ورقابة على العبوات المعبأة مسبقاً لمنتجات المير الرمضاني استمرت خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس الماضي، وركزت على منافذ البيع في إمارة أبوظبي واستهدفت 13 سوقاً موزعة على 6 في مدينة أبوظبي و4 في العين و3 في الظفرة، واستهدفت الحملة التحقق من كميات منتجات العبوات المعبأة مسبقا للمنتجات الرمضانية ومطابقتها للمواصفات، مع التأكد من استخدام وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة.

أبوظبي
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مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
الحملات التفتيشية
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