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17355 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي المالي

سوق دبي المالي
2 مايو 2023 00:55

دبي (وام)

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 17 ألفاً و355 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة قاربت 35% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 12 ألفاً و885 حساباً جديداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022. وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4246 حساباً جديداً في أبريل الماضي و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

دبي
الإمارات
سوق دبي المالي
شركات الوساطة
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