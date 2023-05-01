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1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
2 مايو 2023 00:55

أبوظبي (وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي. 
وتوزعت السيولة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و277.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 460.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.5 ألف صفقة.  ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.421 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.801 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و619.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. 
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9561.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9704.42 نقطة، وأقفل مؤشر سوق دبي العام عند 3538.05 نقطة. واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 245.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 103.1 مليون درهم، تلاه «بريسايت» بسيولة 90.7 مليون درهم. 
وفى سوق دبي، تصدر «مصرف عجمان» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 63.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 33.7 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 29.4 مليون درهم.

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