«كهرباء ومياه دبي» تضيف 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة

دبي (الاتحاد) انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعماً لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، ألا وهي الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري، أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن تشغيل 200 ميجاوات جديدة من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل قبل الموعد المحدد. وبهذا الإنجاز تم تشغيل 800 ميجاوات من أصل 900 ميجاوات من المرحلة الخامسة، لتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، 2,327 ميجاوات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، لتشكل هذه الطاقة النظيفة نحو 15.7% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي التي وصلت اليوم إلى 14,817 ميجاوات. وستوفر المرحلة الخامسة الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ولتحقيق هذه الأهداف، أطلقنا عدداً من المشاريع التي نقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتِج المستقل، بتكلفة تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً».

وقد حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي في عام 2020، بلغ 1.6953 سنت أميركي للكيلووات/ ساعة للمرحلة الخامسة. وفي مارس 2023، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمراً خاصاً لإطلاع المطورين المحليين والعالميين على أحدث المستجدات المتعلقة بالمرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية 1800 ميجاوات، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وسيتم تشغيل المرحلة السادسة على مراحل بين عامي 2024 و2026.