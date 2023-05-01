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القرية العالمية تسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار

القرية العالمية تختتم فعالياتها
1 مايو 2023 20:39

دبي (الاتحاد) اختتمت القرية العالمية، موسمها الـ 27 وهو أكبر موسم لها على الإطلاق، بعد أن سجّلت رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الضيوف وصل إلى 9 ملايين زائر منذ أن فتحت أبوابها في 25 أكتوبر 2022.
وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: «يأتي تسجيل القرية العالمية لهذا الرقم القياسي الجديد في غضون 188 يومًا فقط تتويجاً لمسيرتها الحافلة على مدى 27 عامًا من التألق والنجاح، وترسيخاً لمكانتها واحدةً من أهم المتنزهات في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. وسنمضي قدماً بدورنا في المساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للترفيه والسياحة، ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في مواسمنا القادمة، ونغتنم هذه المناسبة لتوجيه الشكر إلى جميع شركائنا وفريق عمل القرية العالمية، الذين أسهموا في النجاح الباهر الذي تكلل به الموسم الـ 27 للقرية العالمية».
ومنذ افتتاح الموسم بتاريخ 25 أكتوبر 2022، قدمت القرية العالمية 90 ثقافة عالمية من خلال 27 جناح ومجموعة كبيرة من العروض الثقافية والترفيهية وصل عددها إلى 40 ألف عرض، شارك فيها 400 فنان موهوب من نحو 40 جنسية مختلفة. كما استمتع الضيوف هذا الموسم بتجربة أكثر من 175 لعبة ووجهة ترفيهية والتسوق وتناول الطعام في أكثر من 3250 منفذا والاستمتاع بـ 77 عرضا فريدًا للألعاب النارية.
وتعود القرية العالمية قريبا بموسمها الـ 28، مع مجموعة من التجارب الجديدة والتحسينات وعروض تسوق جديدة، مع الإعلان عن تاريخ الافتتاح في وقت لاحق من هذا العام.

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