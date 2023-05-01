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الاقتصادي

أكثر من 3.8 مليون مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الأول

مطار الشارقة
1 مايو 2023 15:53

 استقبل مطار الشارقة أكثر من 3.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2023 مسجّلاً نموّاً بنسبة 28.01% في أعداد المسافرين مقارنةً بما يقارب 3 ملايين مسافر عبره خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بما يشير إلى توقعات بأن يشهد المطار معدلات نمو متميزة مع نهاية العام الحالي وذلك بفضل الخدمات الرائدة التي يتيحها لمتعامليه .

كما ارتفعت حركة الطائرات بنسبة نمو 9.02% ليبلغ عدد الرحلات 23,261 رحلة حتى نهاية مارس 2023 مقابل 21,336 رحلة حتى نهاية مارس 2022.

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 وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إنّ الزيادة التي يشهدها مطار الشارقة في أعداد المسافرين نتيجة حقيقية لتوجهاتنا الاستراتيجية في تنشيط قطاع السياحة والسفر وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة سياحية عالمية متميزة وخطوة إضافية على درب تحقيق رؤيتنا بأن يكون مطار الشارقة واحداً من أفضل خمسة مطارات إقليمياً وتعزيز تنافسيته على خارطة السفر العالمية.

وأضاف سعادته: "نحرص دوماً على تقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا ونسعى لتبنّي أحدث التقنيات والحلول الذكية التي من شأنها تطوير عملياتنا التشغيلية اليومية وتعزيز الربط بين شبكة وجهاتنا السياحية بهدف توفير تجربة سفر مميزة لكل مسافر عبر مطار الشارقة ” مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز النمو في حركة المسافرين والشحن لا سيّما في ظلّ عمليات التوسعة التي يشهدها المطار والتي سترفع قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر بحلول عام 2026.

 

 

المصدر: وام
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