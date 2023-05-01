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انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي

أرشيفية
1 مايو 2023 13:00

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية».

وتسلط الجلسة الافتتاحية لسوق السفر العربي 2023، الضوء على استكشاف دور القطاع في معالجة ظاهرة تغير المناخ، ويتضمن «النقاش الوزاري: كيف يجب أن يتعامل السفر مع أزمة المناخ؟» رؤى من قبل كلٍ من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي سوجيت موهانتي رئيس المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية للدول العربية، والدكتور عبد الرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية ومعالي السيد وليد نصار، وزير السياحة اللبناني.

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ويكشف سوق السفر العربي، احتفالاً بالنسخة الثلاثين، النقاب عن تعهد مخصص للاستدامة تم تصميمه لتعزيز التزام شركة آر إكس المنظمة للحدث، بتقديم أحداث مستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة ومبادرات التفكير المستقبلية الأخرى، كما يشهد المعرض هذا العام إطلاق جائزة «أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023»، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023. ويوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية لفرص التواصل وتبادل المعرفة من خلال انعقاد مجموعة واسعة من الأحداث الأخرى التي يجب حضورها على جدول الأعمال، بما في ذلك الجلسات التي تركز على الأسواق الرئيسية في الهند والصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويقام معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.

المصدر: وام
سوق السفر العربي
دبي
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