أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قبل مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي ينطلق اليوم، عن أهدافها الجديدة لقطاع السياحة في الإمارة والتي تشتمل خططاً جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023.

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: انسجاماً مع الرؤية والخطط الاستراتيجية للدائرة، ومع ما شهده القطاع السياحي من نمو إيجابي في العامين الأخيرين، سعينا إلى ترجمة مستهدفاتنا الطموحة ضمن عمل الدائرة لاستدامة هذا النمو وتطوير مؤشرات أدائها مع معدلات إشغال فندقية عالية وتحقيق انتعاش متصاعد لأعمال الضيافة والسفر والرحلات والمؤتمرات وغيرها، حيث استقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائراً العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13%مقارنة بعام 2021. كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70%، أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67% للفترة نفسها.

وأضاف: «هدفنا الطموح لاستقبال أكثر من 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023 يأتي تعزيزاً للنمو القوي الذي حققناه، ولم يكن هذا النجاح ممكناً لولا قوة الشراكات التي تربطنا مع شركائنا لتقديم تجارب سياحية وفعاليات تجارية بمستوى عالمي على مدار العام، مدعومة بنظام متكامل من أفضل الخدمات والبنية التحتية والتسويق المؤثر».

الأسواق الرئيسية

واستقبلت الإمارة الزوار من مختلف أرجاء العالم، معظمهم من الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية وترفيهية وثقافية عالمية متطورة إلى جانب زيادة الوعي بالوجهة وكبريات الفعاليات الرياضية والمؤتمرات وملتقيات الأعمال والثقافة وغيرها التي تنظمها الإمارة على مدار العام.

وتعليقاً على الأهداف الجديدة، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يلهمنا النجاح الذي حققناه حتى الآن للسعي للمزيد من الإنجاز في إطار رؤيتنا وخططنا التشغيلية في المجال السياحي، ونحن على أشد الالتزام بتحقيق أهدافنا لعام 2023 من خلال الاستمرار في تطبيق نهج عملنا المتمثل في تخطيط وتقديم تجارب سياحية فريدة جاذبة ومجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات على مدار العام مخصصة للزوار المحليين والعالميين، بالتعاون مع شركائنا داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن جهود تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي تستمر في الازدهار بدعم من الفنادق والمرافق الرائدة عالميًا في الإمارة».

أجندة أبوظبي

استضافت أجندة أبوظبي في الربع الأخير من عام 2022 طيفاً متنوعاً لأكثر من 100 فعالية وعرضاً أقيمت على مدار 180 يوماً، قدمتها نُخبة من أفضل المواهب العالمية، من بينهم النجم الأسطوري ستينغ الحائز على جائزة جرامي، فرقة البوب الكورية بلاك بينك، والمؤلف الموسيقي الهندي إيه آر رحمان الحائز على جائزة الأوسكار.

واحتضنت الإمارة العديد من الفعاليات العائلية وكبرى المهرجانات من بينها، مهرجان أم الإمارات، ومهرجان ليوا الدولي مما عزز ثراء وتنوع وجاذبية القطاعين الثقافي والسياحي في الإمارة.

كما رسخت أبوظبي مكانتها كوجهة عالمية للرياضات الدولية باستضافتها أبرز الفعاليات الرياضية من بينها، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، دوري كرة السلة الأميركي، وبطولة «يو إف سي»، والتي حققت إقبالاً جماهيرياً واهتماماً دولياً واسعاً معززة دور الإمارة وتنافسيتها كمركز دولي إقليمي ووجهة أولى مفضلة عالمياً للترفيه والرياضة.

وتماشياً مع رؤية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى تقديم مجموعة متنوعة من التجارب الاستثنائية التي لا مثيل لها سعياً إلى تلبية ذائقة جميع السياح من حول العالم، شهد عام 2022 إطلاق حملتين ترويجيتين، هما «حيّاكم في أبوظبي، اكتشفها على طريقتك» و«صيفك معنا أحلى». إلى جانب مجموعة من الأنشطة الاحتفالية بالذكرى السنوية الخامسة لمتحف اللوفر أبوظبي، والحدثين العالميين «فن أبوظبي» و«القمة الثقافية أبوظبي».

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال هذا العام تنظيم مجموعة من الحملات الترويجية آخرها «صيف واحد ما يكفي» والتي تم إطلاقها مؤخراً الأسبوع الماضي، إلى جانب الفعاليات الطموحة التي تُظهر التزامها بتقديم تجارب لا تُنسى للزوار من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من قوة شراكاتها العالمية والمحلية والإقليمية.