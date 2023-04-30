22.5 % نمو سوق نمذجة البناء في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو سوق نمذجة معلومات البناء (BIM) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22.5% خلال الفترة 2022-2027، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.

وأوضح التقرير أن نمذجة معلومات البناء هي عملية سير عمل لدعم الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية وتشييد المباني وغيرها من مشاريع البنية التحتية ويتم استخدامها لتحسين المشاريع وضمان إنشاء المعلومات المناسبة بتنسيق ثلاثي الأبعاد مناسب واتخاذ القرارات في الوقت المناسب في جميع مراحل تصميم وإنشاء وتشغيل أصول المبنى.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد زيادة سريعة في أنشطة البناء، حيث تتخذ الحكومة العديد من المبادرات لتعزيز استخدام تقنيات مثل نمذجة معلومات البناء (BIM)، والواقع الافتراضي (VR)، وما إلى ذلك، في صناعة البناء.

وأرجع التقرير نمو السوق إلى توسع عمليات البناء في جميع أنحاء الإمارات والتركيز على المرحلة التشغيلية للمباني الإنشائية والتي ستوفر المزيد من الفوائد من خلال صيانة وتقييم أداء المباني في مرحلة مبكرة.

وذكر التقرير أنه في يناير 2019، أعلنت بلدية أبوظبي عن اعتماد تقنية BIM لجميع مشاريع البناء في المنطقة لاستكشاف الحلول المبتكرة التي يمكن أن تحسن كفاءة التكلفة والجداول الزمنية والكفاءة العامة.

اتجاهات رئيسية

ولفت التقرير إلى أنه باستخدام الواقع الافتراضي (VR)، يمكن لحلول BIM إدارة استرداد المعلومات وتقديمها وزيادة الكفاءة في الاتصال وحل المشكلات في مشروع تعاوني كما أنها تساعد في تقليل النفقات بسبب بناء نماذج واقعية وتجنب الأخطاء في الموقع وتسمح أجهزة الواقع الافتراضي للمستخدمين بتصور العالم الافتراضي والتفاعل مع الفضاء الافتراضي ومكوناته.

ونوه التقرير إلى أن الواقع الافتراضي يسمح بالتخيل والتفاعل ويساعد BIM في إنشاء بيانات التصميم ومعالجتها ويتيح برنامج الواقع الافتراضي لشركات البناء تطوير تصميمات المباني الخاصة بهم من خلال تمكينهم من تصور نموذج المبنى باستخدام المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد في البيئة الافتراضية. وأشار إلى أن شركات البرمجيات التجارية تعمل على تطوير منتجات تجمع بين برمجيات نمذجة معلومات البناء والواقع المعزز المتقدمة على نطاق واسع وتنظر شركات البناء التي تنفذ حلول نمذجة البناء في العديد من الخيارات أثناء تشغيل الحلول القائمة على الواقع المعزز لتطوير النماذج ثلاثية الأبعاد وتتضمن هذه الأدوات شاشات عرض مثبتة على الرأس يمكن الوصول إليها مثل التي توفر تجربة ثلاثية الأبعاد لنماذج البناء.

كوفيد- 19

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإماراتية واجهت تحديات الجائحة بإطلاق العديد من المبادرات المهمة للتخفيف من تأثير الوباء ما ساهم في تحفيز عمليات التطوير.

ولفت التقرير إلى أن الإغلاقات المؤقتة خلال الجائحة حفزت الشركات على تبني حلول وتقنيات نمذجة البناء «BIM» وتكاملها مع حلول الواقع المعزز.

مراحل مختلفة

وتستخدم حلول نمذجة معلومات البناء في أربع مراحل مختلفة هي التصميم ما قبل البناء، والبناء والعملية، والتجديد والتعديل التحديثي. ويؤدي استخدام حلول نمذجة معلومات البناء أثناء إنشاء المباني إلى التقليل من فرص الأخطاء أثناء مرحلة ما قبل البناء ويساعد على تحسين دقة التصميم، وتقدير التكلفة في المشاريع.