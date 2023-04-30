148 ألف غرفة السعة الفندقية في دبي بنهاية فبراير

دبي (الاتحاد)

ارتفعت السعة الفندقية في دبي بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 148450 غرفة في 813 منشأة، بنمو نسبته 26% عن مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 والتي بلغت 117436 غرفة، وبزيادة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن الإمارة استقبلت 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 97 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، التي استقبلت خلالها المدينة 7.28 مليون زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي، مشيراً إلى أنه وخلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بلغ عدد الزوار الدوليين للمدينة 3.10 مليون زائر مقارنة مع 2.19 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2022، و3.14 مليون زائر لذات الفترة في عام 2019.

ولفت كاظم إلى أن قطاع الفنادق يشكل جزءاً أساسياً من نمو قطاع السياحة في الإمارة، حيث يواصل أداءه القوي من خلال تحقيق نسب نمو مرتفعة في كافة فئات ومعايير الضيافة، حيث بلغ متوسط الإشغال للغرف الفندقية خلال الشهرين الأولين من عام 2023 حوالي 84.4 بالمئة، بينما سجلت في الفترة ذاتها من عام 2022 ما نسبته 77.7 بالمئة، وتزيد بشكل طفيف على مستويات عام 2019 التي سجلت فيه 84.2 بالمئة.

وأوضح أنه في حين زادت السعة الفندقية في دبي بنسبة 7 بالمئة في فبراير 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث توافرت في فبراير الماضي 148450 غرفة في 813 منشأة فندقية، وهو ما سجل نمواً ملحوظاً مقارنة بمستويات عام 2019، ليرتفع بنسبة 14 بالمئة في عدد المنشآت من 716 منشأة إلى 813 منشأة، ومن 117436 غرفة إلى 148450غرفة.

وأكد أن دبي تمتاز باستضافة منشآت فندقية تناسب مختلف الميزانيات، ووصل عدد المنشآت الفندق من تصنيف خمسة نجوم إلى 155 منشأة، فيما تضم 191 منشأة تحمل تصنيف أربعة نجوم، و274 منشأة تحمل تصنيفات تتراوح بين نجمة واحدة وثلاث نجوم، و81 منشأة شقق فندقية فخمة، و112 منشأة شقق فندقية متوسطة المستوى. كما تتوافر أيضاً خيارات أخرى، منها بيوت العطلات والشقق التي تعمل بنظام اقتسام الوقت.