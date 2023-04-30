عجمان تستعرض مشاريع السياحة المستدامة

عجمان (الاتحاد)

تستعرض دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع شركائها في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، حزمة من المشاريع السياحة المستدامة والآمنة التي تتمتع بها الإمارة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2023.

وتتوافق هذه المشاريع مع المبادئ التوجيهية للسياحة المستدامة التي تم تبنيها في رؤية عجمان للسياحة 2030، حيث تهدف الإمارة إلى أن تصبح وجهة سياحية دولية رئيسية في العالم، وذلك من خلال التركيز على مشاريع السياحة المستدامة والبيئية. وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «تأتي مشاركتنا في سوق السفر العربي في ظل النمو المستمر في صناعة السياحة التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وبفضل قانون الشراكة الحديث بين القطاعين العام والخاص الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023، يتوقع أن يعزز هذا القانون الاستثمار في المشاريع السياحية في السنوات القادمة، مما يشمل تطوير منتجعات فندقية جديدة ومشاريع تنموية سياحية مستدامة».

وتضم إمارة عجمان 44 منشأة فندقية متنوعة بين فنادق نجمة واحدة وحتى خمس نجوم، بالإضافة إلى منتجعات وشقق فندقية فاخرة، بإجمالي 3997 غرفة فندقية، إلى جانب 250 مؤسسة سياحية تخدم عدداً متزايداً من السياح الإقليميين والدوليين.