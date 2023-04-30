إشغال الفنادق بالطاقة القصوى

دبي (الاتحاد)

رفع معرض سوق السفر العربي في دورته الثلاثين معدلات الإشغال الفندقي في دبي إلى مستويات قياسية وخاصة في الفنادق المحيطة بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي التي تعمل الآن بطاقتها القصوى وفقاً لمديري فنادق.

وقال مايكل شميدت، المدير العام لفندق كونراد دبي، إن المعرض يحظى في دورته الثلاثين بإقبال واسع من المشاركين والزوار، الأمر الذي ينعكس على رفع معدلات إشغال الفنادق إلى طاقتها القصوى خاصة الفنادق الواقعة على شارع الشيخ زايد القريبة من المعرض، مشيراً إلى أن فندق كونراد الذي يضم 555 غرفة يحظى بمستويات إشغال مرتفعة، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال سوق السفر العربي في الأسبوع الأول من شهر مايو.