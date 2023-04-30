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الاقتصادي

«روتانا»: 50 فندقاً قيد التطوير

«روتانا»: 50 فندقاً قيد التطوير
1 مايو 2023 02:04

دبي (الاتحاد)
كشفت مجموعة روتانا الفندقية عن خططها للتوسّع في المنطقة عبر افتتاح 50 فندقاً قيد التطوير وإضافة 11.000 غرفة فندقية إلى محفظتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لتصل بمحفظتها إلى 120 فندقاً تضمّ 28.000 غرفة بحلول عام 2030. 
وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لدى «روتانا»، بمناسبة مشاركة الشركة في معرض سوق السفر العربي، إن النمو المذهل الذي سجله قطاع الضيافة العام الماضي، يؤكد أن الزخم ماضٍ في التزايد في المنطقة.
وكانت «روتانا» قد أطلقت علامتها «إيدج» من «روتانا» عبر منبر سوق السفر العربي 2022. وقد شهدت العلامة منذ ذلك الحين تطوّرات هائلة، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تشغيل نحو 30 فندقاً تابعاً لعلامة «إيدج» من «روتانا» في المنطقة بحلول عام 2027.

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