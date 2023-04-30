9 أنشطة ترسخ أبوظبي وجهة مفضلة لسياحة المغامرات

رشا طبيلة (أبوظبي)

يتسم القطاع السياحي في أبوظبي بالتنوع والتميز في تقديم أنواع وأنماط سياحية متعددة تجذب السياح من داخل وخارج الدولة، وتوفر لهم قائمة حافلة بالخيارات التي تناسب كافة شرائح السياح وأعمارهم المختلفة.

ومن بين أبرز تلك الخيارات تأتي سياحة المغامرات التي تضع أبوظبي في صدارة الوجهات السياحية بالمنطقة، حيث توفر لأصحاب القلوب القوية ومحبي المغامرات أكثر من 9 أنشطة رئيسة تعزز تجربتهم السياحية في الإمارة التي تضم مرافق وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى وجهات طبيعية جاذبة لأنشطة المغامرات.

وتتضمن قائمة الأنشطة التي تندرج تحت سياحة المغامرات في أبوظبي أنشطة ركوب سيارات السباق على حلبة مرسى ياس، وتجربة أسرع أفعوانية في العالم في عالم فيراري أبوظبي، وأكبر منزلق مائي في ياس ووتروورلد، وأكبر جدار داخلي للتسلق وأعرض نفق هوائي للقفز الحر في كلايم أبوظبي، ورياضة الكاياك والتزلج على المياه في مختلف الأماكن واكتشاف الآثار عبر المشي والتسلق في جبل حفيت، وركوب الخيل والتعرف على الحيوانات عن قرب في جزيرة صير بني ياس والسفاري والتزلج على الرمال وركوب الإبل، مثل منطقة الظفرة، وغيرها من النشاطات.

يقول صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لـ «بافاريا» للعطلات: «تتميز أبوظبي بتنوع كبير في الأنشطة السياحية المقدمة للسياح، والتي تناسب جميع المواسم الصيفية والشتوية من وجهات رياضية وللمغامرات، خارجيةً في الطبيعة وداخليةً، التي تناسب جميع الفئات والعائلات».

وأضاف: «يستطيع السياح الاستمتاع بحداثة أبوظبي وفي نفس الوقت تاريخها ومناطقها التراثية والطبيعية من خلال الأنشطة المتنوعة؛ فأبوظبي تضم مرافق ترفيهية ومغامراتية حديثة مثل المدن الترفيهية والأنشطة المتنوعة، بالإضافة الشواطئ المتميزة، إلى جانب مدينة العين التي تضم وجهات متنوعة تراثية وطبيعية وأنشطة تسلق واكتشاف المواقع الأثرية مثل جبل حفيت وواحات العين، إضافة إلى منطقة الظفرة التي تضم أنشطة صحراوية متميزة من ركوب الإبل وسباقات الإبل والتزلج على الرمال ورحلات السفاري وغيرها».

وأشار الكعبي إلى أن «أبوظبي تعد إمارة ثرية في السياحة والأنشطة المقدمة للسياح من أنشطة جبلية وصحراوية ومائية». في السياق ذاته قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة: «الأنشطة السياحية المتنوعة تعد من أهم عناصر نجاح السياحة في أي مكان، فهي تسهم في إطالة مدة إقامة السائح». وأضاف:«أبوظبي تتميز بتنوع كبير في الأنشطة السياحية التي تناسب جميع الفئات، لا سيما سياحة المغامرات، من أنشطة تسلق والتزلج على الرمال والمياه وتجربة نشاطات مغامراتية في مدن جزيرة ياس الترفيهية، وغيرها من الأنشطة». وبين العلي: «بين 50 إلى 60% من السياح يطلبون أنشطة متنوعة ضمن برامجهم وحزمهم السياحية، بينما يفضل نحو 40% اختيار الأنشطة عند وصولهم الإمارة».

وقال سعود الدرمكي خبير في القطاع السياحي: «تتميز أبوظبي بتوفر العديد من المرافق الترفيهية والسياحية مثل الجزر السياحية كجزيرتي ياس والسعديات بمدينة أبوظبي والوجهات في مدينة العين ومنطقة الظفرة، ما يتيح خيارات عديدة في الأنشطة الداخلية والخارجية للزوار وفي جميع المواسم، وتجذب السياح الأوروبيين والخليجيين ومن جميع أنحاء العالم».

وأضاف أن سياحة المغامرات تعد واحدة من أهم أنواع السياحة التي تجذب السياح، لا سيما المغامرات الخارجية في الموسم الشتوي، مشيراً إلى عدة وجهات متميزة لسياحة المغامرات في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، مثل الأنشطة الصحراوية والمائية والجبلية وغيرها. وبحسب موقع «زوروا أبوظبي» التابع لدائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، تم تحديد 9 أنشطة رئيسية لسياحة المغامرات وهي تتنوع بين سباقات للسيارات وأفعوانيات وتزلج على المياه والتجديف والتسلق وغيرها.

أكبر منزلق مائي

تتيح «ياس ووتروورلد أبوظبي» تجربة أكبر منزلق مائي في العالم، الذي يطلق عليه اسم «الدوامة» ويعمل على الطاقة الهيدرومغناطيسية، وتتسع لستة أشخاص ويزيد طولها على 238 متراً، وتضم ياس ووتروورلد 40 جولة ولعبة ومرفقاً ترفيهياً ليوفر للأطفال والعائلات تجربة رائعة، ولهواة ركوب الأمواج حصة مع لعبة بابلز باريل التي تعد أكبر بحيرة أمواج اصطناعية على مستوى العالم.

جدار للتسلق ونفق هوائي

يوفر كلايم أبوظبي مغامرات القفز الحرّ وتسلّق الجدران، عبر وجهة ترفيهية داخلية مُتكاملة ضمن بناء يتميز بتصميم هندسي متميز في جزيرة ياس، فهي تضمّ أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر، ويقدّم مدرّبو القفز الحرّ في كلايم أبوظبي تجربةً ممتعة وآمنة للعائلات ولمحبّي المغامرة الهواةً والمتمرّسين من كافة الأعمار، ويضم أيضاً جدراناً للتسلق تناسب جميع الأعمار، منها أعلى جدار تسلق داخلي.

حديقة مائية بالعين

تتيح حديقة «العين أدفنشر»، وهي حديقة متخصصة في المغامرات المائية في جبل حفيت، قنوات من صنع الإنسان للتجديف في المياه البيضاء، ويبلغ طولها 1100 متر، وهي مثالية للتجديف بالكاياك، وتضم جداراً لركوب الأمواج ومرافق تزلج على الماء وحوض سباحة وبركة سباحة، تجعلها وجهة مناسبة لجميع الفئات.

أسرع أفعوانية

لمحبي السرعة، يضم عالم فيراري أبوظبي الذي يُعتبر أول مدينة ترفيهية داخلية في العالم تحمل علامة فيراري وتعدّ وجهة مثالية للعائلات، 20 جولة شيّقة وتثقيفية ومرافق ترفيهية، حيث يستطيع الزوار تجربة أسرع أفعوانية في العالم «الفورمولا روسا»، حيث يختبرون شعور التسارع إلى 100 كم/ ساعة في أقل من ثانيتين وحماس السرعة التي تصل إلى 240 كم/ساعة.

ركوب الدراجات الصحراوية

تتيح أبوظبي للسياح زيارة صحراء الربع الخالي الأكبر في العالم في منطقة الظفرة، حيث تتوفر فنادق إقامة متميزة تتيح اكتشاف صحراء الربع الخالي على ظهر الإبل أو بالدراجات التي تتمكّن من السير على الكثبان الرملية الهائلة.

اكتشاف الآثار

يستطيع السياح من محبي المغامرة واستكشاف خوض مغامرة شيّقة في تاريخ المنطقة العريق والمناظر الطبيعية المذهلة في منتزه جبل حفيت الصحراوي الاستثنائي في مدينة العين الملّقبة بمدينة الواحات، حيث يحلّ منتزه جبل حفيت الصحراوي على مساحة تسعة كيلومترات عند سفح جبل حفيت، ويُعدّ مقصداً رائعاً للعائلات حيث للتمتّع بالمناظر الطبيعية الأخاذة المحيطة، والاستمتاع بالمشي أو ركوب الدراجات الجبلية أو ركوب الخيل أو الإبل، فضلاً عن استكشاف بقايا أثرية وتاريخية تروي أسلوب العيش قديماً في هذه المنطقة المميّزة.

حلبة ياس

حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس والتي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، تتيح تجرية سباق السيارات، حيث تجذب هذه الحلبة السياح من جميع أنحاء العالم، ولا يوفر مضمار السباق فائق الحداثة - الذي يُعتبر أحد أفضل حلبات سباق الجائزة الكبرى مشهداً آسراً للسباق فحسب، بل يقدم أيضاً رياضة سباق سيارات احترافية واسعة النطاق على مدار العام، وتجارب تناسب جميع أفراد العائلة.

حلبة سباقات

وتوفر مدينة العين أيضاً تجربة متميزة لعشاق رياضة السيارات من خلال حلبة سباقات العين التي توفر مضمار سباق الكارتينج وتستضيف الأحداث الدولية الكبرى، ويمكن لعشاق السرعة صقل مهاراتهم في سيارات الكارتينج المؤجرة، وتتوفر أيضاً فرصة الاستمتاع بلعبة الكريكيت وكرة القدم وكرة الطلاء، وفي نفس الوقت يوفر متنزه العين للتراث والثقافة في الموقع فرصة للتوغل في الماضي وتجربة الجوانب التقليدية للحياة الإماراتية.

ركوب الخيل

تضم جزيرة صير بني ياس في منطقة الظفرة «إسطبلات صير بني ياس»، حيث يستطيع الزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة ودروس ركوب الخيل، فضلاً عن جولة متميزة في متنزه الحياة البرية للتعرف على الحيوانات عن قرب، منها الزرافات والغزلان.



