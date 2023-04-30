الإمارات تشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، المنعقدة في الرباط.

واستعرضت الاجتماعات بمجملها سبل تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وأبرز القضايا على الساحة العالمية مثل الاقتصاد الدائري والتمويل المستدام.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات إلى جانب معاليه كلا من معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات المركزي، وعدداً من المختصين من كلا الجانبين.

وشارك في الاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظو المصارف المركزية العربية، ومديرو مؤسسات التمويل العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.

وتشمل الاجتماعات السنوية الاجتماع السنوي الثاني والخمسين لمجلس المحافظين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع الدورة الخمسين لمجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس المساهمين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب.

وناقش الاجتماع السنوي الثاني والخمسون لمجلس المحافظين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، جملة من المواضيع في مقدمتها إقرار مشروع جدول الأعمال.

وقال معاليه «نظراً للظروف الاستثنائية والتحديات التي تفاقمت من تبعات الجائحة وآثار التغيرات المناخية التي تعاني منها بعض الدول العربية والتي أصبحت تشكل عقبة أمام الجهود التنموية، فإن ذلك يفرض علينا جميعاً بذلَ المزيد من الجهود لتحويل هذه التحديات إلى فرص تدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية». وأضاف معاليه أن تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات المالية العربية المشتركة يعد ضرورةً ملحة للحفاظ على المصالح العربية، لا سيما العمل على توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية، وكذلك تعزيز التبادل التجاري بين دولنا تحقيقاً للتكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس المساهمين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تم الاطلاع على التقرير السنوي للمجلس، وتعيين رئيس الهيئة للدورة 2023-2028، حيث رشحت دولة الإمارات الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، خلفاً لمحمد عبيد المزروعي.

رئاسة الإمارات

وفي مداخلته خلال الاجتماع، توجه معالي الحسيني للمشاركين بخالص الشكر والتقدير على تأييدهم ومساندتهم مشيداً بقرارهم في الموافقة على تعيين مرشح دولة الإمارات الدكتور عبيد سيف الزعابي لرئاسة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي للفترة المقبلة 2023- 2028.

وقال «نظراً لخبرة الدكتور عبيد في مجال العمل الإنمائي فنحن على ثقة في قدرته على استكمال مسيرة التنمية والنهوض بالهيئة نحو تحقيق الأهداف المنوطة بها».

وتوجه معاليه بالشكر والتقدير إلى محمد عبيد المزروعي الرئيس الحالي للهيئة لجهوده المبذولة خلال فترة السنوات الـ10 الماضية، حيث شهد نشاط الهيئة خلال فترة رئاسته طفرة كبيرة في تحسين الوضع المالي للهيئة وزيادة حقوق المساهمين وارتفاع أصولها، وتحقيق زيادة كبيرة في عدد الفرص الاستثمارية وتحفيز مستثمري القطاع الخاص للإسهام في المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات صغار المزارعين، مشيراً إلى أن المزروعي حرص منذ توليه منصب رئيس الهيئة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تأمين الأمن الغذائي العربي وتوسيع قاعدة مشاركة كل القطاعات الحكومية والخاصة في التنمية الزراعية العربية.