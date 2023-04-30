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كارتر آند وايت تخطط للإدراج بحلول 2027

كارتر آند وايت تخطط للإدراج بحلول 2027
1 مايو 2023 02:04

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية نجاحها في جمع أول جولة تمويلية بقيمة 40 مليون درهم «series A»، وعن طموحها للإدراج في أسواق المال الإقليمية والعالمية في العام 2027.
وأفادت الشركة أنها ستستثمر قيمة الجولة التمويلية الأخيرة لكسب شريحة جديدة في سوق تجارة التجزئة في دولة الإمارات والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، حيث تطمح الشركة إلى افتتاح أول متجر لها في مركز الفيصلية في قلب العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري، وسيليها افتتاح متاجر في كل من الكويت والدوحة وجدة وباقي دول الخليج.
قال عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت:«إننا فخورون بالإنجازات التي تحققت في مسيرة الشركة، وحريصون على مواصلة مسيرة النمو والتوسع سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى وجهات عالمية».

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