الإثنين 1 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ريسبونس بلس القابضة توزع 14 مليون درهم أرباحاً

ريسبونس بلس القابضة توزع 14 مليون درهم أرباحاً
1 مايو 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)
وافق مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة على توزيع 14 مليون درهم كأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد توزيع 50 مليون درهم كأرباح مرحليّة على المساهمين في يناير 2023. 
صدر القرار خلال الجمعية العمومية السنوية لشركة ريسبونس بلس القابضة لتمكين المساهمين من الحصول على 0.07 درهم لكل سهم، حيث يشكل إجمالي توزيعات الأرباح 7% من رأسمال الشركة.
وقال الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها ريسبونس بلس القابضة بتوزيع أرباح على المساهمين هذا العام بعد توزيعات الأرباح المؤقتة وذلك بما يتماشى مع سياستنا الصديقة للمساهمين، والتي تؤكد التزامنا الراسخ بمكافأة المساهمين على ثقتهم واستثماراتهم».

شركة ريسبونس بلس القابضة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الاقتصادي
انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي
اليوم 13:00
ماجد سلطان: شباب الأهلي يعتزم استضافة «آسيوية السلة»
الرياضي
ماجد سلطان: شباب الأهلي يعتزم استضافة «آسيوية السلة»
اليوم 13:00
«زايد للإسكان» يصدر 945 قرار مساعدة سكنية بـ 749 مليون درهم
الإمارات
«زايد للإسكان» يصدر 945 قرار مساعدة سكنية بـ 749 مليون درهم
اليوم 12:34
الغندري «قوة جديدة» لدعم دفاع عجمان
الرياضي
الغندري «قوة جديدة» لدعم دفاع عجمان
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©