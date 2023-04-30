ريسبونس بلس القابضة توزع 14 مليون درهم أرباحاً

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة على توزيع 14 مليون درهم كأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد توزيع 50 مليون درهم كأرباح مرحليّة على المساهمين في يناير 2023.

صدر القرار خلال الجمعية العمومية السنوية لشركة ريسبونس بلس القابضة لتمكين المساهمين من الحصول على 0.07 درهم لكل سهم، حيث يشكل إجمالي توزيعات الأرباح 7% من رأسمال الشركة.

وقال الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها ريسبونس بلس القابضة بتوزيع أرباح على المساهمين هذا العام بعد توزيعات الأرباح المؤقتة وذلك بما يتماشى مع سياستنا الصديقة للمساهمين، والتي تؤكد التزامنا الراسخ بمكافأة المساهمين على ثقتهم واستثماراتهم».