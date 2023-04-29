«دبي للاقتصاد والسياحة» تستعرض مبادرات الاستدامة خلال سوق السفر

دبي (الاتحاد)

تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين والمميزة لمعرض سوق السفر العربي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو 2023، وبمشاركة عدد كبير من الشركات العارضة وآلاف المشاركين من شتى دول العالم.

وتستعرض «دبي للاقتصاد والسياحة» خلال مشاركتها في دورة هذا العام من المعرض الذي يركز على السياحة المسؤولة خلال عام الاستدامة في الإمارات، وبما يتماشى مع شعاره «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، المقومات السياحية والعروض التي تقدمها مختلف الوجهات والشركاء في المدينة، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الاستدامة، والجهود المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، علاوة على الأنشطة والبرامج التي تضمن استدامة نمو قطاع السياحة.

وشهد جناح دبي هذا العام زيادة في المساحة مع انضمام أكثر من 122 شريكاً وممثلاً عن الجهات الحكومية والفنادق وشركات إدارة الوجهات ومنظمي الرحلات السياحية إلى «دبي للاقتصاد والسياحة»، ليرتفع عددهم بنسبة 21% مقارنة بعام 2022، للترحيب بالمشاركين وزوار المعرض.

ويضم جناح دبي أيضاً مسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية الرئيسة والشركاء، بما في ذلك «دبي للثقافة»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى متحف المستقبل، ومدينة إكسبو دبي، وماجد الفطيم.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يمثل معرض سوق السفر العربي هذا العام نقطة تحول مع تسليطه الضوء على مفهوم الاستدامة ليتصدر اهتمام قطاع السياحة العالمي، وطيلة سنوات المعرض السابقة، أحرزت دبي، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، تقدماً استثنائياً في العديد من المجالات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة سياحية رائدة، تمتلك مقومات هائلة، وقادرة على تقديم عروض وتجارب مميزة ومتنوعة ومستدامة». وتنظم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هذا العام أكبر برنامج استضافة للمشترين، والذي يستمر على مدار ستة أيام في الفترة من 29 أبريل حتى 4 مايو.

ويتضمن برنامج الزائرين رحلة مكثفة لمدة يومين للمدينة في 30 أبريل و1 مايو، حتى يتمكن المشترون من الاطلاع على ثقافة دبي النابضة بالحياة، والهندسة المعمارية الرائعة، والضيافة الاستثنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم يومين في معرض سوق السفر العربي لعقد اجتماعات مع الشركاء والأطراف المعنية في دبي بتاريخ 2 و3 مايو، ما يعطي المشترين فرصة للتواصل وتأسيس شراكات استراتيجية مع الشركات السياحية الرائدة في المدينة. وسيتمكن زوار جناح دبي من الاستمتاع بخوض تجربة تفاعلية مع تحدي «معالم دبي» الذي سيعطيهم الفرصة للتعلم من خلال التعرف على مناطق الجذب الرئيسية في المدينة بطريقة مشوقة، وكذلك ربح جوائز يومية