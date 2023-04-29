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رئيس الاستدامة في شركة «إنجي العالمية» لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة في تبني حلول مبتكرة لإزالة الكربون بالصناعات

رئيس الاستدامة في شركة «إنجي العالمية» لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة في تبني حلول مبتكرة لإزالة الكربون بالصناعات
30 ابريل 2023 01:44

حسام عبدالنبي (دبي)
أكدت داكسيتا راج كومار، رئيس الاستدامة في شركة «إنجي العالمية»، أن العديد من الصناعات في دولة الإمارات أظهرت تقدماً كبيراً في مسيرتها نحو إزالة الكربون، حيث اعتمدت الكثير من الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات المناخ. 
وقالت كومار لـ«الاتحاد» إنه على مدى الـ15 عاماً الماضية، التزمت دولة الإمارات بالعمل على أهدافها الرامية إلى بلوغ صافي الصفر بحلول العام 2050، فعمدت إلى تطوير محفظتها من الطاقة المتجددة، واستثمرت أكثر من 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة، كما تخطط الدولة لإنفاق 160 مليار دولار إضافية للوصول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون خلال عقدين أو أكثر، منوهة بأن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على تطوير تقنيات طاقة منخفضة الكربون من أجل إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري والتنويع الاقتصادي والعمل المناخي. 

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ودللت كومار، على مساعي الإمارات لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي انتقلت في عام 2021 إلى استخدام الهيدروجين بهدف خفض انبعاثات الكربون، ورصدت استثمارات كبيرة مؤخراً لإنتاج الطاقة الشمسية في منشآتها في أبوظبي. 
وأضافت: «كما تعمل مجموعة (بيئة) لإدارة النفايات في الشارقة على تحويل أكثر من 300 ألف طن من النفايات غير القابلة للتدوير إلى طاقة كل عام بعيداً عن مكب النفايات، وتنتج نحو 30 ميجاواط من الطاقة النظيفة لحوالي 28 ألف منزل»، مشيرة إلى أنه مع اكتمال هذه المنشأة، ستصبح الشارقة أيضاً أول مدينة خالية من النفايات في الشرق الأوسط.
وقالت كومار إنه فيما يتعلق بقطاع الطيران الذي يواجه تحديات كبيرة كي يصبح أكثر صداقة للبيئة، فقد أطلقت «الاتحاد للطيران» برنامج الاستدامة الخاص بها والذي بموجبه تتبنى الشركة تقنيات جديدة لاستخدام الطاقة مثل الوقود البديل المستدام (SAFs) في رحلاتها بطرق أكثر كفاءة. 
مشاريع استثمارية
وكشفت كومار، عن أن شركة «إنجي»، انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية لدعم الاقتصادات العالمية عبر توفير 80 جيجاواط بحلول عام 2030، تهدف إلى تسريع وتيرة التطور في البنية التحتية الخاصة بالطاقة المتجددة لدعم أهداف دولة الإمارات الرامية إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات، مرجحة أن تشمل المشاريع الاستثمارية الرئيسية قريباً الهيدروجين الأخضر وخلايا الوقود الإلكتروني وأنظمة توزيع الطاقة المحلية. 
وقالت إن الشركة بصفتها مستثمراً مسؤولاً ومزوداً للحلول منخفضة الكربون، تطبق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع. 
أفضل الممارسات
وخلال حديثها لـ«الاتحاد» أوضحت كومار، أن الإمارات تطبق أفضل قواعد الممارسات ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وكذلك ما يخص التزام الشركات بمعايير الاستدامة. 
وأكدت أن شركة «إنجي»، تعمل عن كثب مع الشركات والحكومات في جميع أنحاء المنطقة لدعم معايير الصناعة وتسريع الانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الكربون عبر تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتوفير الحلول الأكثر صداقة للبيئة، مشيرة إلى أن خريطة الطريق المعدلة في عام 2021 ترسخ أهمية دور الشركة في توفير عملية انتقال معقولة التكلفة وموثوقة ومستدامة، ما يساعد العملاء على تحقيق كفاءة أكبر وأداء أفضل، وفي الوقت نفسه الارتقاء بالطاقة المتجددة المنخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تزايد مستمر، ودرجات الحرارة العالمية تواصل ارتفاعها، وكوكب الأرض يقترب بوتيرة متسارعة من تحديات حرجة ستفاقم مشكلة المناخ.
الطاقة المتجددة
أكدت داكسيتا راج كومار، أنه يجب على الدول إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، خصوصاً فيما يتعلق بحلول التخزين والنقل، مشددة على ضرورة إيجاد المزيد من مشاريع محطات تحلية المياه الصديقة للبيئة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يؤثر تغير المناخ على الأمن المائي. ودعت كومار في الوقت ذاته إلى إيجاد المزيد من الابتكارات لمساعدة الشركات على خفض البصمة الكربونية المرتبطة بالطاقة.

الإمارات
الاستدامة
المناخ
الكربون
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