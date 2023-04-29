«مجلس السفر العالمي»: 95% نسبة تعافي السياحة الدولية

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف مجلس السفر والسياحة العالمي في تقرير البحث الاقتصادي حول نمو قطاع السفر والسياحة للعام الجاري أن القطاع تعافى بنسبة تزيد على 95% وسيقترب من تحقيق نتائج عام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد العالمي العام الحالي إلى 9.5 تريليون دولار، أي أقل بنسبة 5% فقط من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 عندما كان السفر في أعلى مستوياته. ولفت التقرير إلى أن 34 دولة تجاوزت في نتائجها مستويات عام 2019، وبحسب البحث الذي أجراه المجلس بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس»، فإنه من المتوقع أن يعود مستوى إجمالي الوظائف في القطاع إلى 95% من مستوى الوظائف لعام 2019.

وفيما يتعلق بالعام الماضي، ورغم الصعوبات الاقتصادية والجيوسياسية، استمر تعافي قطاع السياحة والسفر بوتيرة متسارعة، حيث نمت مساهمته بالاقتصاد العالمي بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 7.7 تريليون دولا، ويمثل هذا الانتعاش 7.6% من الاقتصاد العالمي في عام 2022، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا يزال متأخراً بنسبة 22.9% عن ذروته في عام 2019. وأظهر البحث أن الصراع المستمر في أوكرانيا وقيود السفر المطولة التي فرضتها عدد من البلدان مثل الصين كان لها تأثير كبير على الانتعاش العالمي، لكن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الصينية بإعادة فتح حدودها سيدفع القطاع إلى التعافي إلى مستويات ما قبل «الجائحة» العام المقبل.

وبعد أن سجل القطاع أعلى المستويات في عدد الوظائف التي يوفرها قبل الجائحة بواقع 334 مليون وظيفة، خسر القطاع أثناء الجائحة أكثر من 70 مليون وظيفة ليصل إجمالي الوظائف عام 2020 نحو 264 مليون فقط. وفي عام 2021 تم استعادة 11 مليون وظيفة، فيما أوجد القطاع 21.6 مليون وظيفة جديدة في عام 2022 لتصل إلى أكثر من 295 مليون وظيفة على مستوى العالم والتي تمثل واحدة من كل 11 وظيفة في جميع أنحاء العالم. ومن ناحية إنفاق الزوار الدوليين، نما الإنفاق من الزوار الأجانب بمعدل قياسي بلغ 82% ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2022، ما يدل على عودة السفر الدولي إلى مساره الصحيح. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي للمجلس: يواصل قطاع السفر والسياحة التعافي بوتيرة سريعة، ما يدل على مرونة القطاع والرغبة الدائمة في السفر. وأضافت: بحلول نهاية العام، ستكون مساهمة القطاع بالناتج المحلي العالمي قريبة من ذروة 2019، فيما يتوقع أن تتجاوز مستويات العام 2019 في العام 2024. وأكدت: سيتسارع الانتعاش هذا العام مع عودة المسافرين الصينيين إلى السوق، وعلى مدى السنوات العشر القادمة، ستستمر السياحة والسفر في النمو.

وفيما يتعلق بالعقد القادم، من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2033 لتمثل 11.6% من الاقتصاد العالمي وسيوظف القطاع 430 مليون شخص حول العالم، بما يعادل 12% من السكان العاملين في هذا القطاع.

وتوقع المجلس أنه بحلول نهاية عام 2023، سيكون ما يقرب من نصف الدول الـ 185 إما قد تعافت تماماً إلى مستويات ما قبل الجائحة أو ستكون تعافت بنسبة 95% من التعافي الكامل.