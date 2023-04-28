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216 مليار درهم ارتفاع القيمة السوقية للأسهم الإماراتية خلال 4 أشهر

216 مليار درهم ارتفاع القيمة السوقية للأسهم الإماراتية خلال 4 أشهر
29 ابريل 2023 02:03

يوسف البستنجي (أبوظبي)
حققت أسواق المال الإماراتية ارتفاعاً في قيمتها السوقية بلغت قيمته 216 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 3.423 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية للشركات المدرجة بنهاية جلسة تداولات الأمس، مقارنة مع 3.207 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022. واستطاعت أسواق المال بالدولة، استقطاب سيولة إجمالية بلغت قيمتها 147 مليار درهم خلال 82 جلسة تداول عقدتها الأسواق منذ مطلع العام الجاري.
سوق أبوظبي 
حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً في قيمته السوقية بلغت 176 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، حيث أغلقت جلسة التداول أمس، وهو اليوم الأخير في شهر أبريل الجاري، عند مستوى للقيمة السوقية بلغ 2.801 تريليون درهم مقارنة مع 2.625 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022، بحسب البيانات الإحصائية الرسمية للسوق.
وتظهر البيانات أن سوق أبوظبي للأوراق المالية استقطب نحو 122 مليار درهم من السيولة التي دخلت التداولات خلال 82 جلسة عقدت منذ مطلع العام الجاري، وحتى أمس، بمعدل وسطي لقيمة التداول بلغ 1.49 مليار درهم يومياً، خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجاري. ووفقاً للبيانات، هيمن المواطنون على التداولات في سوق العاصمة منذ مطلع العام الجاري، حيث بلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول نحو 71.6%، في حين سجلت تداولاتهم صافي شراء بقيمة 8 مليارات درهم.
وفيما ارتفع عدد الشركات المدرجة بسوق أبوظبي بـ3 شركات خلال الشهور الأربعة الأولى من 2023 ليبلغ العدد الإجمالي للشركات المدرجة 101 شركة، فإن محصلة التداول الإجمالية كانت ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار 55 شركة واستقرار 12 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية بنهاية ديسمبر 2022.
وأما المؤشر العام لسوق أبوظبي، فقد سجل تراجعاً بنسبة 460 نقطة تعادل انخفاضاً بنسبة 4.5% عند مستوى إغلاقه أمس البالغ 9789 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية ديسمبر 2022 عند مستوى 10211 نقطة.
وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي استطاع الارتداد للأعلى وتقليص خسائره في شهر أبريل الجاري، حيث سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 3.28% تعادل زيادة بقيمة 310.5 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية مارس 2023 والذي كان يبلغ 9478 نقطة.
وخلال شهر أبريل 2023، تمكن سوق أبوظبي من استقطاب سيولة بلغت قيمتها 22 مليار درهم، ساعدت في رفع القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 80 مليار درهم جديدة، حيث كانت القيمة السوقية تبلغ 2.721 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي. وجاءت الزيادة في القيمة السوقية نتيجة ارتفاع أسعار الإغلاق الرسمية لـ50 شركة مقابل تراجع 29 شركة واستقرار 22 شركة خلال شهر أبريل الجاري مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية مارس 2022.
سوق دبي
وفي سوق دبي المالي، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 40 مليار درهم منذ بداية العام 2023، لتبلغ 622 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس مقارنة مع 582 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بحسب البيانات الإحصائية للسوق. وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 3544.8 نقطة أمس مقارنة مع 3336 نقطة بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 208.8 نقطة بنسبة نمو بلغت 6.25% خلال أربعة أشهر.
%4 صعود مؤشر دبي
استقطب السوق سيولة إجمالية خلال الفترة بقيمة 25.1 مليار درهم على مدى 82 جلسة التي عقدتها أسواق المال منذ مطلع العام الجاري، بمعدل تداولات يومي بلغ 306 ملايين درهم في سوق دبي المالي. وخلال شهر أبريل تمكن سوق دبي من تحقيق مكاسب في القيمة السوقية بلغت 26 مليار درهم، فيما استقطب سيولة بقيمة 6.07 مليار درهم خلال الشهر نفسه. أما المؤشر العام للسوق، فقد ارتفع بقيمة 138.1 نقطة خلال شهر أبريل، تعادل زيادة بنسبة 4.05% مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 3406.7 نقطة بنهاية مارس 2023.

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