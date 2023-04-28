مؤشر الأسهم اليابانية عند ذروة 8 أشهر

طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر الأسهم الياباني نيكاي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمس بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير، ما عزز المؤشر أكثر بعد الدفعة التي تلقاها من سلسلة من نتائج الشركات القوية.

وزاد المؤشر نيكاي إلى 28879.24 نقطة لأول مرة منذ 19 أغسطس وأغلق قرب هذا المستوى عند 28856.44 نقطة بارتفاع 1.4 بالمئة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.23 بالمئة إلى 2057.48 نقطة في أقوى مستوى منذ التاسع من مارس. وانخفض الين 0.83 بالمئة إلى ما يزيد قليلاً على 135 مقابل الدولار، ما قدم الدعم لأسهم المصدرين اليابانيين، خاصة شركات صناعة السيارات.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المستوى المستهدف لأسعار الفائدة في الأمد القصير كما هو عند -0.1% ولعائد السندات لأجل 10 سنوات عند الصفر تقريباً، وتعهد بمواصلة التحفيز «بصبر». وأعلن مراجعة «واسعة» لسياسته النقدية قد تستمر عاماً ونصف العام، ما يشير إلى عدم التسرع في تغيير السياسات.

وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول «الرسالة الرئيسة هي أن بنك اليابان سوف يفكر بالطبع في تغيير السياسة النقدية لكن الأمر يستغرق وقتاً أطول، وأدى ذلك إلى بعض التقلبات في الأسواق المالية».