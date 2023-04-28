«الغرير للأغذية» تستثمر مليار درهم في «كيزاد»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيات تأجير أرض لمدة 50 عاماً مع الغرير للأغذية، لإنشاء ثلاثة مشاريع ضخمة لمعالجة الأغذية بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز المليار درهم، على مساحة مليون متر مربع.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيس لمجموعة كيزاد في أبوظبي بحضور عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، إلى جانب وفدٍ من شركة الغرير للاستثمار يضم كلاً من إبراهيم الغرير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وجون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجمال جوري، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للأغذية.

وتُعدُّ الاتفاقية هذه بمثابة المرحلة الأولى من استثمارات شركة الغرير للأغذية في كيزاد. ويقوم أول مشروعان على بناء المصنع الأول من نوعه في المنطقة لمعالجة النشا، بالإضافة إلى تطوير أحد أكبر مشاريع تسمين الدواجن في دولة الإمارات من حيث السعة، معتمدين أعلى معايير سلامة الغذاء بما يتماشى مع المعايير الدولية للأمن الحيوي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي.

ويقوم المشروع الثالث، والمقرر الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق من هذا العام، على مشاركة شركة الغرير للأغذية في إقامة المشروع في مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، والذي يضيف سوق إمداد جديد كلياً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات دولة الإمارات في إنتاج الغذاء وترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ إقليمي متميّز بالابتكار والتكنولوجيا.

تحسين الإمدادات الغذائية

وقال عبدالله الهاملي: «بكوننا سباقون في دعم جهود دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي نسعى إلى بناء أكبر منظومة متكاملة لتجارة جميع السلع الغذائية في المنطقة. واثقون من أن هذه الاتفاقية ستلتزم بتحفيز أجندة الأمن الغذائي للدولة وستساهم في تحقيق هدف كيزاد المتمثل في تحسين الإمدادات الغذائية المحلية وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات المستقبلية».

من جهته، قال محمد الخضر الأحمد: «إن تأسيس الغرير للأغذية لمصانعها الأولى من نوعها في أبوظبي يعكس مكانة كيزاد الرائدة كمركز تجاري إقليمي وعالمي. ويعزز وجود الشركة سلسلة الإمدادات الغذائية في المنطقة بشكل كبير، كما سيضمن الإمداد المحلي والصادرات من إحدى أسرع المنظومات التجارية والصناعية نمواً في المنطقة».

وقال جون يوسيفيدس: «نعمل على إنشاء مشاريع تركز على المستقبل وتدعم أجندة الأمن الغذائي الوطني مع شريك نتشارك معه الرؤية. وبسعينا إلى إعادة تصور المستقبل، نحرص على فهم الاحتياجات المستجدة لمتعاملينا محلياً وعالمياً. ونتطلع إلى العمل مع مجموعة كيزاد لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة عبر منصة سلسلة الإمدادات التي تركز على المستقبل، ما يعزز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي للغذاء».

تحقيق مستقبل مستدام

وقال إبراهيم الغرير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الغرير للاستثمار: «تواصل الغرير للاستثمار تأكيد التزامها بتعزيز التغيير الهادف إلى تحقيق مستقبل مستدام باعتبارنا جزء من نسيج دولة الإمارات. ومن أجل إحداث تغيير حقيقي واسع النطاق، علينا أن نتحلى بالجرأة والالتزام. ومن خلال إطلاق مشاريع أساسية كهذه، سيكون تأثيرنا ملموساً في جميع أنحاء الإمارات وخارجها، حيث نواصل رسم مفهومٍ جديدٍ لمعايير الشركات العائلية في المنطقة».