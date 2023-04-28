فرص عمل تقدمها «شراع» و«أميركية الشارقة» عبر 27 شركة ناشئة

الشارقة (الاتحاد)

قدمت 27 شركة ناشئة مدعومة من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، 100 فرصة عمل موزعة ما بين دائمة وبشكل جزئي وتدريبية، لأكثر من 500 طالب جامعي من الباحثين عن فرص عمل، خلال فعاليات «معرض التوظيف للشركات الناشئة» الذي نظمه «شراع» بالتعاون مع «الجامعة الأميركية في الشارقة»، بمقر الجامعة، وقدّم من خلاله منصة تفاعلية للحوارات والنقاشات مع نخبة من كبار المبتكرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وكشفت الشركات الناشئة خلال المعرض الذي أقيم أمس الأول بالتعاون مع «الهلال للمشاريع»، عن المناصب التي تحتاجها في أعمالها داخل الشارقة ومختلف إمارات الدولة، وشملت: المبيعات وتنمية الأعمال، واستراتيجية المنتج، وتطوير المنتج، والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والتصميم الغرافيكي، وغيرها.