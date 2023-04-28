«سيدات أعمال أبوظبي» يوقع مذكرة تفاهم لدعم رائدات الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

وقَع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة Flat6Labs، الشركة الرائدة في رأس المال الاستثماري المبكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم وتمكين رائدات الأعمال من تعزيز نمو أعمالهن وتلبية تطلعاتهن والمساهمة في دفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي.

وقع مذكرة التفاهم كل من أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وريان شريف، مدير عام شركة Fast6Labs، في مقر الغرفة.

وبموجب المذكرة، يعمل الطرفان على تنظيم ورش العمل لتعريف عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالخدمات وبرامج التمويل المقدمة من شركة Flat6Labs، وتمكينهن من الحصول على التوجيه والتدريب اللازم لتطوير مشاريعهن والتواصل مع نخبة من الخبراء والمدربين في مجالات متعددة.

كما تنص بنود المذكرة على توفير منصة لتمكين رائدات الأعمال من المشاركة في برنامج «Flat6Labs Ignite» للاستفادة من الحوافز المالية التي يقدمها، والاستثمار في المشاريع الناشئة في قطاع التكنولوجيا عبر إطلاق المبادرات والمسابقات وخلق علاقات تعود بالمنفعة المتبادلة.

وقالت أسماء الفهيم: «يواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي العمل على توسيع قاعدة شراكاته الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات المعنية للإيفاء بالتزاماته تجاه مساندة قطاع ريادة الأعمال واستكشاف الفرص الواعدة المتاحة أمام العضوات، وتشجيعهن على تجسيد إمكاناتهنّ وقدراتهنّ وتفعيل دورهنّ كعضوات فاعلات ومؤثرات في قطاع الأعمال والمجتمع على حد سواء».

وقال ريان شريف: «من شأن تلبية الحاجة الملحة لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل الارتقاء بكامل منظومة الشركات الناشئة، وذلك من خلال التنويع الذي سيفتح المجال أمام طرح أفكار جديدة ومبتكرة. تتولى السيدات إدارة أكثر من ثلث (36%) من الشركات الناشئة والمدعومة من قبل Fast6Labs، والتي يفوق عددها 2000 شركة خلال العقد الماضي، لذلك نحن ندرك تماماً ما تتمتع به رائدات الأعمال من شغف ومثابرة ورؤية فريدة».