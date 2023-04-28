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11 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع

11 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع
29 ابريل 2023 02:03

دبي (وام) 

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس نحو 10.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2049 مبايعة بقيمة 5.81 مليار درهم منها 172 مبايعة للأراضي بقيمة 1.58 مليار درهم و1877 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.23 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 185 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 167 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 131 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 171 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.  وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.95 مليار درهم منها 83 رهن أراض بقيمة 3.28 مليار درهم و360 رهن فلل وشقق بقيمة 1.67 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 546 مليون درهم. أما الهبات فسجلت 82 هبة بقيمة 131.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 17 مليون درهم.

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