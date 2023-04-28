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الاقتصادي

عمومية اتحاد مصارف الإمارات تعتمد استراتيجية 2023

اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماع الجمعية العمومية (من المصدر)
29 ابريل 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد) 

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اعتمد اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات الخطط الاستراتيجية للاتحاد لعام 2023، الهادفة إلى تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات وتعزيز مكانته الريادية تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد في دعم تعزيز التوطين في إطار خطة المصرف المركزي واعتماد خطته لتوطين القطاع المصرفي والمالي التي تستهدف توظيف 5000 مواطن حتى عام 2026، مما يعزز قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين.
وأعرب معالي عبد العزيز الغرير عن شكر وتقدير الاتحاد لمصرف الإمارات المركزي لدعمه المتواصل لجهود اتّحاد مصارف الإمارات وإشرافه المباشر على كافة أعضائه من أجل تطوير القطاع المصرفي، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية في العالم، التي تتميز بمستويات مرتفعة من الشفافية والامتثال واتباع أعلى معايير الحوكمة.    

اتحاد مصارف الإمارات
الإمارات
عبد العزيز الغرير
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